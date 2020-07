HAGELUPIN: Arten har spredd seg i høy hastighet siden 80-tallet. Norsk institutt for naturforskning oppfordrer til å plukke dem, for så å kaste dem i restavfallet. Foto: Lisa Abrahamsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: – Plukk og sett i vase

Den svartelistede hagelupinen sprer seg fort, og tar over for andre arter i norsk natur.

På 1980-tallet eksploderte utbredelsen av hagelupin, delvis på grunn av tilsiktede utsåingen langs veier, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Facebook.

Hagelupin utkonkurrerer andre arter i veiskråninger og skogkanter, da den fører til endret jordsmonn og vegetasjon der den er.

– Skal vi lykkes med å bekjempe alvorlige fremmede arter, må det gjøres på et tidlig stadium i utbredelsen, skriver NINA.

Hagelupin er blant 19 planter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette i Norge, ifølge Miljødirektoratet.

Kan spare samfunnet millioner

I den siste rødlista fra 2015 er 2355 arter klassifisert som truet og 1235 som nær truet.

Samfunnet kan spare millioner av kroner på å oppdage fremmede planter og insekter før de får fotfeste i norsk natur, ifølge NINA.

– Dersom vi klarer å påvise fremmede arter før de rekker å spre seg for mye, vil vi raskt kunne beslutte om de aktuelle artene er såpass skadelige for norsk natur at de må bekjempes. Å sette inn tiltak tidlig gjør det mer sannsynlig at de faktisk vil ha effekt, og de økonomiske kostnadene for samfunnet vil være lavere jo tidligere vi setter inn tiltakene, sier Anders Endrestøl i NINA.

Flertallet av de fremmede artene i Norge har spredd seg til norsk natur gjennom import. Det gjelder særlig planter som settes ut i hager og sprer seg derfra. I hagelupinen sitt tilfelle plantet Statens vegvesen arten i tillegg i midtrabatter og i skråninger på 80-tallet.

Tror ikke vi blir kvitt den

På sin Instagram-profil oppfordrer naturforskningsinstituttet å plukke fremmede arter.

– Lupiner er vakre, men utkonkurrerer stedegne arter i veiskråninger og skogkanter. Plukk og sett i vase, så hindrer du videre frøspredning. Husk å kaste buketten i restavfall, skriver de.

Hagelupinen sprer seg fort, og kan være kommet for å bli.

– Jeg tror ikke vi kan bli kvitt lupinen, sier Kristine Bakke Westergaard, botaniker på Norsk institutt for naturforskning, til NRK.

Hun mener at man heller bør fokusere på å holde den utenfor områder der vi absolutt ikke vil ha den.

