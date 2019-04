Mann i 50-årene alvorlig skadet etter grov voldshendelse

Politiet leter etter to menn i forbindelse med at en mann ble banket opp i Alta onsdag kveld.

NTB

Operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt sier til NTB at de ble kontaktet av mannen klokken 22.55 onsdag kveld. En patrulje som tilfeldigvis var i området, kom raskt til åstedet.

– Han var alene hjemme sentralt i Alta, da to gjerningsmenn knuste seg inn i huset og banket ham opp med gjenstand. Han ble påført massive skader på hodet og kroppen. Han var ved bevissthet, men er alvorlig skadet. Det er snakk om brekte ribbein, punktert lunge og hodeskader, men omfanget av disse er ikke kjent ennå. Han ble sendt rett til sykehus med ambulansefly, men værforholdene langs kysten er usikre, så vi vet ikke hvilket sykehus, sier Pettersen.

Politiet etterforsker forholdet som en grov voldssak, og bruker det som er av ressurser på saken. De har foreløpig lite å gå etter, og fornærmede hadde ikke mye å tilføye.

– Vi vet ikke om de tok noe eller hva som kan ha vært motivet for dette. Vi har ikke funnet gjenstanden som ble brukt, men etter skadene å dømme er det en tyngre gjenstand. Vi har ikke signalement på gjerningsmennene utover at det er to menn, men vi har brakt inn personer som var i nærheten av åstedet og sjekker dem inn eller ut av saken, så får vi se. Vi jobber ut fra den konkrete hendelsen med å identifisere dem.

Publisert: 04.04.19 kl. 01:51