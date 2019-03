Waras samboer mistenkt for truende brev

Ifølge opplysninger til NRK og Filter Nyheter er Laila Anita Bertheussen, samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara, mistenkt for å ha sendt et ubehagelig brev til boligen til sikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Politiadvokat i PST Thomas Blom bekrefter at Bertheussen er mistenkt for å ha sendt et brev til en annen politiker, men vil ikke kommentere hvilken politiker det skal være snakk om.

Han bekrefter imidlertid at det er snakk om en av de andre politikerene som fikk huset sitt avbildet i teaterstykket «Ways of Seeing».

Ifølge NRK og Filter Nyheter skal det altså være snakk om boligen til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, som også er Frp-politiker. VG er ikke kjent med når brevet ble sendt, eller om Smines Tybring-Gjedde var statsråd på daværende tidspunkt.

– Kan du si noe om innholdet i brevet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Blom.

– Hvilken politiker var brevet sendt til?

– Det ønsker jeg heller ikke kommentere.

MISTENKT: Justisminister Tor Mikkel Waras samboer er mistenkt for å ha sendt brev med ubehagelig innhold til en annen politiker. Foto: PRIVAT

Anmeldte teaterstykke

I tillegg til brevet er Bertheussen mistenkt for flere tilfeller av hærverk mot sin egen bolig. De første hendelsene fant sted i kjølvannet av at hun selv gikk hardt ut mot teaterstykket «Ways of Seeing», der et bilde av hennes bolig ble vist.

Hun anmeldte også forestillingen for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), hvis hus også var avbildet i forestillingen, åpnet for at det kunne være en kobling mellom hærverket og teaterstykket.

– Det er i alle fall nærliggende å tro at dette kan knyttes til teaterforestillingen hvor man lå ute i buskene og filmet boligen til justisministeren og andre. Dette kan skape holdninger og kanskje vilje der ute til å gjøre hærverk og andre ting som er veldig negativt, sa han til NRK.

Publisert: 28.03.19 kl. 16:08 Oppdatert: 28.03.19 kl. 16:23