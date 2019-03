Lavt oljetrykk var årsaken til at«Viking Sky» fikk blackout

Sjøfartsdirektoratet slår fast at lavt oljetrykk var den direkte årsaken til at motorene på cruiseskipet Viking Sky stanset på Hustadvika lørdag.

Det bekrefter de under en pressekonferanse i Haugesund onsdag.

Den tunge sjøen på Hustadvika medførte trolig så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk, noe som igjen førte til automatisk nedstenging av motorene kort tid etter, forteller fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Tidligere onsdag bekreftet også en kilde til TV 2 at manglende tilførsel av smøreolje skal ha vært årsaken til at cruiseskipet mistet motorkraften. Eksperter som kanalen har snakket med, opplyser at dette kan kobles til hvordan sikringssystemene virker hvis en mister smøreoljetrykket på motorene.

Dramatisk døgn

Det var ved 14-tiden lørdag at cruiseskipet «Viking Sky» mistet motorkraften ved Haustadvika i nærheten av Molde . Skipet var på vei fra Tromsø til Stavanger da det fikk blackout, og begynte å drive inn mot land.

På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet i farlig grunt farvann. På et tidspunkt var det bare 100 meter fra å grunnstøte.

Totalt var 1373 personer om bord, mannskapet inkludert. Flere ble evakuert ved hjelp av helikopter.

Etter et dramatisk døgn med gjentatte redningsaksjoner ankom skipet Molde ved hjelp av en taubåt søndag.

ANKOM MOLDE: Cruiseskipet «Viking Sky» ankom Molde sentrum etter et dramatisk døgn søndag ettermiddag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Én alvorlig skadet

479 personer hadde da blitt evakuert. Etter hendelsen har 27 personer blitt behandlet ved sykehusene i Molde og Kristiansund.

Onsdag opplyste Helse Møre og Romsdal at fire pasienter fortsatt er innlagt på sykehus, tre i Kristiansund og én i Molde. For én av pasientene er tilstanden fortsatt alvorlig, men stabil. Vedkommende ligger på intensivavdelingen ved Kristiansund sykehus.

I ettertid har politiet åpnet en undersøkelsessak etter ulykken, og mandag var både Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen om bord på cruiseskipet for å gjøre undersøkelser. Havarikommisjonen sendte fem personer, i tillegg til inspektører fra både den amerikanske og den britiske havarikommisjonen.

Håper at skipet kan seile igjen innen april

Viking Sky fikk midlertidig seilingssertifikat fra Molde til Kristiansund tirsdag denne uken.

Skipet er tilkoblet slepebåt ettersom det under hendelsen i uværet på Hustadvika lørdag måtte kutte det ene ankeret, mens det andre ankeret mistet vingene.

Ved 15-tiden onsdag nærmet skipet seg Kristiansund med en fart på 7 knop.

Skipet har flere skader som skal utbedres på et verft i Kristiansund. Kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland i Viking Ocean Cruises, som eier Viking Sky, sier at skipet skal til Vestbase i Kristiansund for å repareres.

Rederiet har tidligere uttrykt et håp om at skipet kan settes i drift igjen allerede i april.

