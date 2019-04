Gjenskaper natten da «KNM Helge Ingstad» krasjet

Natt til tirsdag skal Havarikommisjonen legge ut på en seilas for å se hvordan forholdene var før KNM «Helge Ingstad» kolliderte i tankskipet «Sola TS»

Fregatten hadde vært på en NATO-øvelse utenfor Trøndelag da den natt til 8. november kjørte rett inn i tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden i Hordaland.

Statens havarikommisjon for transport skal nå gjennomføre det de kaller et observasjonsseilas i ulykkesområdet: Sjøforsvaret stiller sin fregatt KNM «Roald Amundsen» til disposisjon, samtidig som tankskipet «Sola TS» forlater Stureterminalen.

Hensikten er å prøve og forstå hvordan situasjonen opplevdes fra KNM «Helge Ingstad» på ulykkesnatten.

MØTER «SOLA TS»: KNM «Roald Amundsen» skal i natt delta i en seilas for å prøve å gjenskape ulykkesnatten til KNM «Helge Ingstad.» Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Lysene fra «Sola TS»

Ifølge Havarikommisjonens foreløpige rapport skjønte ikke besetningen på KNM «Helge Ingstad» at det var et tankskip som kom mot dem. De trodde at lysene fra «Sola TS» var lys fra havnen Stureterminalen på fastlandet.

Det er nettopp dette Havarikommisjonen nå er interessert i å oppleve med egne øyne.

– Vi gjør dette for å kunne få en bedre forståelse av seilasen der denne kollisjonen inntraff. Det dreier seg hovedsakelig om lysforhold fra «Sola TS» og hvordan dette ble observert fra fregatten, sier avdelingsdirektør Dag Liseth.

Kapteinløytnant i Sjøforsvaret Thomas Gjesdal bekrefter at KNM «Roald Amundsen» vil delta i seilasen – med full besetning.

– Dette er et ledd i undersøkelsen av ulykken, og for oss er det viktig å støtte Havarikommisjonen og politiet i det de måtte trenge, sier han.

Avdelingsdirektør i Havarikommisjonen Dag Liseth sier til VG at de tror forholdene natt til tirsdag vil ligge til rette for en bedre forståelse av hvordan situasjonen var før kollisjonen mellom fregatten og tankskipet.

– Det er veldig situasjonsbetinget, for vi vet ikke hvordan været blir. Men så vidt vi kan bedømme vil forholdene i natt ligge til rette for at situasjonsforståelsen kan gi et innblikk til de som skal undersøke saken videre, sier han.

Han understreker at Havarikommisjonen allerede sitter på mye informasjon om dette, blant annet gjennom intervjuer av alle besetningsmedlemmene på KNM «Helge Ingstad».

Politietterforskere om bord

Equinor-pressetalsmann Morten Eek sier at «Sola TS» har tilpasset tidspunktet for avgang ut fra Stureterinalen slik at det skal være mørkt nok.

EVAKUERING: Alle som var om bord på KNM «Helge Ingstad» ble evakuert. Dette bildet ble tatt av redningsskøyten K.G. Jebsen, som deltok i dette arbeidet. Foto: Redningsskøyten K.G. Jebsen / NTB scanpix

Vest politidistrikt, som etterforsker fregattulykken, vil ikke kalle observasjonsseilasen en rekonstruksjon.

– Men det handler om å få et inntrykk av forholdene slik det var, så godt det lar seg gjøre. Det er ikke mulig å gjenskape natten akkurat slik den var, men ved å bruke samme type fartøy og seile under mest mulig like forhold, kan man få ut ting man eventuelt ikke skulle ha av informasjon, sier Avsnittsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt til VG.

Han sier til VG at planen er at det skal være politietterforskere om bord på både KNM «Roald Amundsen» og «Sola TS» under seilasen natt til tirsdag.

Publisert: 01.04.19 kl. 14:48