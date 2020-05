KREVER HANDLING: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen krever handling fra regjeringen for å sikre pengene til de corona-permitterte. Foto: Hallgeir Vågenes

LO-sjefen krever penger til corona-permitterte nå

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen krever at regjeringen straks sørger for at corona-permitterte får forskuddene de har blitt lovet.

– Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) må umiddelbart stanse trekkene som foretas av forskuddsutbetalingene i dagpenger til de som er permitterte. Tusenvis er i en fortvilte situasjon og blir presset til å oppsøke sosialkontoret. Det er uholdbart, sier LO-lederne til VG.

Han sier han prater for alle dem som ble permittert etter at regjeringen i realiteten stanset store deler av Norge med sine coronavedtak 12. mars.

Han viser til vedtaket Stortinget fattet 16. mars, som ble sanksjonert i statsråd 20.mars:

«Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering».

Det stod også at «endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

– Det varte og rakk

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ut pressemelding om at nærmere bestemmelser «kommer formelt på plass i neste uke».

2. april informerte NAV om at det skulle være mulig å søke forskudd.

– Men det varte og rakk og det kom ingen penger til de som ble rammet som følge av coronatiltakene, heller ikke forskudd, sier LO-sjefen.

15. mai stilte Aps Rigmor Aasrud spørsmål til statsråd Røe Isaksen.

– Meningsløst

I hans svar fremkommer det at NAV siden 12. mars hadde mottatt godt over 400.000 søknader om dagpenger. Til sammenligning mottok NAV 160.500 søknader i hele 2019. Per 11. mai er det utbetalt om lag 2,7 milliarder kroner gjennom ordningen.

– Problemet er at det også ble innført en ordning hvor det ble trukket opp til 80 prosent av dette forskuddet. Det ble justert til 20 prosent, men det er meningsløst at permitterte og ledige skal trekkes for forskuddet. Det må det bli en slutt på, sier LO-sjefen.

Han sier at det ikke er lovbestemmelser som pålegger NAV å foreta trekk i forskudd på dagpenger, og at saken kan derfor løses politisk.

– Min kritikk er ikke rettet mot NAV. Der jobber de så remmer og tøy holder. Det er en trekkordning som må fjernes, slik at folk får de pengene de har krav på, sier LO-sjefen.

VG har sendt e-post til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og bedt om å få svar på utfordringen fra LO-lederen, som foreløpig ikke har rukket å svare.

Publisert: 19.05.20 kl. 12:31

