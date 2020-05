Hus tatt av stort skred i Mosjøen

Et hus er tatt av et det som beskrives som et stort jordskred i Mosjøen i Nordland. Alle nødetater er på vei.

For mindre enn 10 minutter siden

Alle nødetatene, Seaking og frivillige er kalt ut til Mosjøen der et hus/en fritidsbolig er tatt av et jord/snøskred, melder politiet i Nordland på Twitter.

Det er usikkert om personer er tatt av skredet, skriver politiet. TV 2 får opplyst fra Hovedredningssentralen (HRS) at det går bilspor inn i skredet. Dette bekrefter også HRS overfor VG.







Huset som er tatt av raset ligger ned mot elva Drevjo, ifølge politiet.

– Det vi har fått beskjed om, er at det er et stort jordskred som er flere hundre meter bredt, som har gått over en vei i Drevjo-området, sier redningsleder Ørjan Delbekk i HRS Nord-Norge til VG.

Han sier et ambulansehelikopter er på stedet, og at et Seaking-helikopter er på vei fra Bodø. Politiet jobber nå med evakuering av opp mot 10 husstander i området.

På spørsmål om det er fare for at flere hus som kan bli tatt av skredet, svarer Delbekk at situasjonen foreløpig er uavklart.

– Det er en veldig uavklart situasjon, så vi må bare gå utfra det verste, sier han.

Saken oppdateres.

Publisert: 13.05.20 kl. 11:27

