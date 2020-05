SKRED: Et ambulansehelikopter i luften over fritidsboligen som er tatt av raset. Foto: Snorre Nicolaisen / Helgelands Blad / NTB Scanpix

Hus tatt av stort jordskred i Mosjøen

En fritidsbolig er tatt av et stort jordskred i Mosjøen i Nordland. Det var ingen personer i huset.

Huset som er tatt av skredet ligger ned mot elva Drevjo, ifølge politiet som opplyser at det ikke var folk i fritidsboligen.

– Det er kalt ut en stor mengde ressurser for å bistå i redningsarbeidet og både Luftambulanse, Sea King, brannvesenet, frivillige mannskaper og kommunen bistår, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i følge en pressemelding fra politiet i Nordland.







Det planlegges nå evakuering av 10 hus som befinner seg i nærområdet til skredet. NVE er kalt inn for å gjøre vurderinger i forhold til ytterligere skredfare. Av sikkerhetshensyn oppfordrer politiet folk til å holde seg unna området.

Politiet opplyser at skredet er estimert til å være ca 150 meter bredt og ca 500 meter langt. Det er usikkert når skredet ble utløst, det kan ha gått så tidlig som rundt kl 0700.

– Det vi har fått beskjed om, er at det er et stort jordskred som er flere hundre meter bredt, som har gått over en vei i Drevjo-området, sier redningsleder Ørjan Delbekk i HRS Nord-Norge til VG.

FRITIDSBOLIG TATT AV RAS: Et hus skal være tatt i et jordskred i Mosjøen i Nordland. Foto: Roald Kjønnås

Han sier et ambulansehelikopter er på stedet, og at et Seaking-helikopter er på vei fra Bodø. Politiet jobber nå med evakuering av opp mot 10 husstander i området.

På spørsmål om det er fare for at flere hus som kan bli tatt av skredet, svarer Delbekk at situasjonen foreløpig er uavklart.

– Det er en veldig uavklart situasjon, så vi må bare gå ut fra det verste, sier han.

Den pensjonerte politimannen Roald Kjønnås forteller til VG at han kom til stedet etter at raset var gått. Han beskriver det som et stort ras med tusenvis av kubikk.

– Det er et område der det har gått ras opp gjennom tidene. På 1700 -tallet gikk det et voldsomt ras og for 10–15 år siden gikk det et på den andre siden som også la seg ut i elven, sier Kjønnås.

Helgelands Blad skriver at Sandnessjøen sykehus er satt i alarmberedskap etter meldingen om skredet.

Til avisen sier politiet følgende:

– Skredet anslås til å være 150 meter bredt og 450 meter langt. Et hus eller en fritidsbolig er tatt av skredet, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt.

Ordfører Berit Hundåla i Vefsn kommune sier til VG klokken 1145 at de nettopp har fått informasjon om skredet.

– Kommunen har ikke satt i gang noe ennå. Vi avventer mer informasjon, sier SP-ordføreren.

