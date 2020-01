Else Kåss Furuseth: Takker Maud Angelica for rausheten

Vi hadde ingen anelse om at du ville gå bort så tidlig i livene våre. Vi trodde at du ville være her for å følge oss ned midtgangen i kirken når vi gifter oss, se hva vi gjør med livene våre, se hva slags personer vi blir, se våre forbedringer i kunst, sminke og ridning, og bli bestefar til våre fremtidige barn.

Men nei, de ble ikke sånn. Du bestemte deg for å dra tidlig.

Vi vet at du var mye trist, men du sa du også ble mye bedre. Du må ha holdt ting hemmelig og prøvd å skjule hvor vondt du egentlig hadde det i deg, for ikke å bekymre oss. For du har vært psykisk syk i mange år, og det har vært vanskelig for oss barna. Vi tenker ofte på at vi burde vært der mer for deg, burde gjort mer koselige ting med deg. Vi vet vi ikke kan tenke sånn. Vi kunne ikke vite at det var så alvorlig. Vi kunne aldri forestilt oss at vår egen far ville forlate oss og at du ville ta ditt eget liv, at du skulle dø så tidlig.

Det er ikke vår feil, vi kan ikke klandre oss selv. Et selvmord er ingen sin feil, absolutt ingen sin. Det er som en dødelig sykdom. Og pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden.

Men der tror jeg han tok feil.

Det er alltid en utvei. Jeg vil bare si til alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse, selvmordstanker eller noe annet: At det alltid finnes en utvei. Selv om det ikke føles sånn.

Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også. Jeg ber deg med med hele mitt hjerte og sjel og kropp, spør om hjelp. Det er aldri skam og be om hjelp, selv om det er noe lite.

Det er styrke, ikke svakhet. Folk blir bare glade for å hjelpe og vil gjerne det. Du kan også gå til en profesjonell, det er det de er der for, for å hjelpe. Det er så mange mennesker der ute, som du betyr så mye for. Kanskje de ikke sier det nok eller kanskje de tar deg litt for gitt av og til, men de er der.

Det er så mange mennesker der ute, som er så uendelige glade over at akkurat du er i livet deres, og som trenger deg i livet sitt og som elsker deg så så høyt. Aldri tenk at det er bedre for de du er glad i at det er bedre om du går bort. Jeg kan love deg. Det er så innmari feil.

De vil savne deg så uendelig mye. Det kan jeg selv sikkert si. Det kan du stole på.