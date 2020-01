Vindkraftmotstander dømt til fengsel

En trønder i 30-årene er dømt til fengsel for å ha forfulgt og skremt en ingeniør fra Trønderenergi som jobbet med ny vindmøllepark på Frøya.

Nå nettopp

Hendelsen fant sted 14. mai på øya Hitra vest i Trøndelag. I dommen skriver Fosen tingrett at mannen kjørte bil «uten å være hensynsfull, aktpågivende og varsom». Først holdt han svært liten avstand til vindkraft-ingeniørens bil.

Deretter kjørte han forbi henne og «la seg foran henne og bråbremset gjentatte ganger», skriver retten i dommen.

Kvinnen var på vei hjem fra jobb på naboøya Frøya da hendelsen skjedde. Villmannskjøringen pågikk i rundt 20 minutter, ifølge dommen.

– Mannen har tatt betenkningstid og har ikke avgjort om dommen skal ankes, sier hans forsvarer Jon Reidar Aae til VG.

Dommen er ikke dermed rettskraftig.

Stor vindkraft-motstand

Ifølge dommen kommer mannen fra området og er selv aktiv vindkraftmotstander. Det er generelt stor motstand mot vindmølleparken blant mange i lokalbefolkningen på Frøya. Anlegget skal stå ferdig og være i drift innen utgangen av året.

Kvinnen kjørte en firmabil med logoen til selskapet Trønderenergi godt synlig. Hun oppdaget først bilen som la seg tett opptil henne. Senere fulgte bilen etter henne fra et kjøpesenter og bråbremset foran henne slik at hun neste kjørte inn i den.

Mannen som sto tiltalt har forklart i retten at han hadde kjørt fra Trondheim og at formålet med turen hadde vært å dra til Frøya for å vise sympati med demonstrantene der.

Tiltalte erkjente at han kjørte forbi fornærmede og at han hadde bremset opp. Ifølge tiltalte hadde dette vært en impulsiv «kjør-sakte-markering», fordi fornærmede hadde holdt lav hastighet.

Han bestrider at det var tale om bråbremsing.

Angst

Ifølge dommen har kvinnen forklart at hun følte stor angst og at hun fryktet for livet sitt den dagen. Hun ringte politiet underveis som kunne følge utviklingen i situasjonen.

Mannen ble dømt til fengsel i 75 dager. Retten konkluderte også med at mannens kjøring førte til «flere situasjoner der alvorlig trafikkuhell med personskade eller store materielle skader lett kunne ha oppstått» og la til grunn at «bilen ble brukt i den hensikt å skremme og true fornærmede».

Han ble også fratatt førerkort i seks måneder, idømt oppreisningserstatning på 10.000 kroner og saksomkostninger på 5000 kroner.

Publisert: 09.01.20 kl. 18:30

