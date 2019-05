SEIER: Carl I. Hagen fikk gjennom et forslag om at Frp skal bruke oljepenger for å slette planlagte bompengeprosjekter. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Frp vil bruke oljepenger for å bli kvitt bompenger

GARDERMOEN (VG) Tross advarsler fra Sylvi Listhaug gikk Frp-landsmøtet inn for å fjerne bompenger ved å ta fra oljefondet.

Forslaget kom overraskende inn fra Carl I. Hagen på landsmøtet søndag. Da Hagen lanserte forslaget fra talerstolen, ble det møtt med stor applaus.

– Når oljefondet i første kvartal vokste med 738 millioner kroner er den økonomiske situasjonen radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør blant annet benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte bompengeprosjekter, sa Carl I. Hagen fra talerstolen.

Nestleder Sylvi Listhaug, som leder landsmøtet redaksjonskomité, gikk imidlertid tidlig opp på talerstolen for å stoppe forslaget til Hagen.

Listhaug: – Har ikke sjans til å levere

– Jeg tror det er mange som er enig i at vi skulle solgt handlegater i Norge og byttet det ut med motorveier i Norge. Det er bare det, kjære landsmøte, at vi ikke har sjans til å få gjennomslag for det. Jeg har fått tydelige tilbakemeldinger fra velgerne den siste tiden at vi ikke innfrir de valgløftene vi har gitt, blant annet på bompenger, påpeker Listhaug.

– Men spørsmålet er: Trenger vi nå flere saker der vi ikke har sjans til å levere, eller bør vi konsentrere oss om å kjempe mot nye bypakker og for de punktene vi kan gjøre noe med? spurte hun landsmøtet.

SLITER: Frp sliter på målingene og utfordres av de lokale bompengepartiene. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Listhaug ville at landsmøtet heller skulle stemme for formuleringer som at Frp må «kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker». Og fikk støtte fra tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Visste du? Siden Frp kom i regjering i 2013 har antall bomstasjoner i Norge økt fra 170 til 245.

Den profilerte Frp-eren Frank Willy Djuvik ga imidlertid en tordentale til støtte for Hagen.

– Realiteten er at Frp stemmer mot bompenger. Vi lovet at vi skulle fjerne bompenger og få ned bensinprisene. Selvfølgelig reagerer folk på at dette ikke skjer når vi sitter i regjering. Vi må støtte Carl I. Hagens forslag i denne saken, sa Djuvik.

Støtten til Hagen så stor at Siv Jensen selv gikk opp på talerstolen for første gang i søndagens debatt.

– Forslaget fra Carl I. Hagen er god gammeldags Frp-politikk. Jeg har ikke noe imot at vi gjentar vår politikk. Advarselen fra Sylvi er fornuftig, for det er grenser for hva vi kan få til. Når det er sagt har vi diskutert litt og hører stemningen i landsmøtesalen, sa Jensen.

Dermed ble forslaget til Hagen en del av forslaget fra redaksjonskomiteen – som ble enstemmig vedtatt.

Publisert: 05.05.19 kl. 15:05