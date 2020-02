SNØSKRED: Det 150 meter brede snøskredet sperret E39 mellom Skei i Jølster og Byrkjelo i Gloppen fredag denne uken. FOTO: Alf Otto Førde / Mesta

Tatt av snøskred: – Jeg ropte i telefonen at dette klarer jeg ikke. Jeg kommer til å dø.

Herold Kråkenes (42) ble tatt av et snøskred i Våtedalen fredag kveld. Han snakket med kjæresten på telefonen mens dramaet utspilte seg.

For mindre enn 20 minutter siden

Det var Fjordenes Tidende som først meldte saken.

Til VG forteller Kråkenes at han var på vei for å besøke broren sin da det 150 meter brede snøskredet raste over E39 mellom Skei og Byrkjelo.

Kråkenes var alene i bilen, men snakket med kjæresten sin på telefonen idet han så snømassene velte nedover fjellsiden. Synet skremte ham imidlertid ikke. Han så at det hadde gått flere snøras i området. Ingen av dem hadde nådd elven og bilveien på andre siden. Dermed beslutter han å kjøre videre.

– Det var feil avgjørelse. Plutselig så jeg hvor stort det var og hvor høy fart det kom i.

Kråkenes sier han prøvde å komme seg forbi det fem meter høye raset. Han ga full gass. Til Fjordenes Tidende anslår han at han i hvert fall må ha vært oppe i 150 kilometer i timen, før han innså at det ikke kom til å gå.

– Jeg ropte i telefonen at dette klarer jeg ikke. Jeg kommer til å dø.

Deretter mistet han all sikt. Like etterpå traff snømassene bilen. Kråkenes sier han var sikker på han kom til å bli kvalt. Så ble alt stille.

Feid oppover fjellsiden

Fredag denne uken gikk det flere ras nord i Vestland fylke. Det raset Kråkenes opplevde, dundret ned den stupbratte fjellsiden i Våtedalen i Gloppen, krysset dalbunnen og elven og slo opp på motsatt side, der europaveien går. Toyotaen ble feid oppover fjellsiden og sperret E39 mellom Jølster og Gloppen.

Først idet snøen hadde lagt seg skjønte Kråkenes hva som hadde skjedd.

– Det ene vinduet var knust og jeg kunne se ut, og da skjønte jeg plutselig at jeg hadde overlevd. Da skrek jeg. Jeg skrek «jeg overlevde» flere ganger.

Forfjamset sjåfør

Utrykningsleder Joar Flølo kom til stedet etter at Kråkenes hadde blitt tatt av raset. Til VG understreker han at mannen har vært heldig.

– Han var litt forfjamset, som naturlig er når bilen blir skubbet så langt ut av veien. Da han kom ut og så seg omkring, skjønte han at han hadde vært heldig, forteller Flølo, som er utrykningsleder i Gloppen Brann og Redning.

Kråkenes gikk selv ned til veien, hvor ambulanse tok imot.

– Han virket veldig oppegående og var ikke fysisk skadd. Heldig var han, som ikke ble begravd i snøen, sier utrykningsleder Joar Flølo.

E39 åpen i ett felt

Lørdag kveld meldte Statens vegvesen at E39 gjennom Våtedalen igjen var åpen for trafikk, men foreløpig bare i ett felt.

Da hadde europaveien vært stengt i over et døgn grunnet raset.

Publisert: 23.02.20 kl. 21:02

