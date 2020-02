BLE VEKKET: Arnt Martin Larsen våknet av at naboen, som hadde fått huset sitt påtent, sto på døren. Nå håper han kvinnen som er siktet for å ha tent på får hjelp. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

Våknet til kaos i nabolaget – på døren sto naboen med barnet på armen

En kvinne i 20-årene er siktet for å ha gått inn og tent på et hus i Nordreisa. Arnt Martin Larsen våknet av at naboen sto på trappen med barnet på armen. De hadde hoppet ut vinduet i det brennende huset.

Kristina Båtnes Hestdahl

Synne Eggum Myrvang

Klokken var rundt kvart på to natt til tirsdag da Arnt Martin Larsen våknet av det ringte kraftig på døra. Han var ikke sikker på hva som stod på først, men skjønte fort at noe var galt.

På trappen sto nabokvinnen med barnet i et pledd i armen. Larsen fikk forklart at noen hadde brutt seg inn hos henne og satt fyr på huset.

Han ble satt ut av hele situasjonen, forteller han til Framtid i Nord.

– Det var nokså dramatisk. Like etter så jeg i vinduet at politibilene kom for fullt, og jeg hørte rop og skrik utenfor. En ekkel opplevelse, det er ikke en situasjon man ønsker å havne i.

En kvinne i 20-årene hadde tidligere på natten rømt fra det kommunale botiltaket hun bor i, har både politiet og kommunen fortalt. Politiet fikk melding om at kvinnen først gikk rundt med øks i nabolaget, deretter om et innbrudd i det sammen nabolaget.

Kvinnen er nå siktet for mordbrann. Huset ble totalskadet. Hun er tidligere dømt for lignende forhold, og onsdag ble det besluttet at hun varetektsfengsles i fire uker.

TOTALSKADET: Huset ble totalskadet i brannen natt til tirsdag. Foto: Privat

Rakk ikke bli redd

Arnt Martin Larsens nabo hadde ringt politiet da hun hørte det var noen i huset hennes, og fikk beskjed om å komme seg ut. Sammen med sitt seks år gamle barn hoppet hun ut av vinduet og sprang til det nærmeste nabohuset. Larsen, som raskt fikk henne inn i hus, sier at han ikke rakk å bli redd med det samme.

– Det handler nok mer om refleks. Man tenker bare at man må få inn folk, berge dem. Etter hvert som jeg fikk summet meg litt, ble jeg nok litt redd. Hva er dette? Har de tatt gjerningspersonen?

En liten stund senere, ble også han bedt om å evakuere. Røyken hadde samlet seg opp mellom husene, og nødetatene fryktet at brannen skulle spre seg.

Heldigvis var det ingen vind.

– Det var jo en guds lykke at det var stille, ettersom husene står så tett, sier Larsen.

Berømmer nødetatene

Han var ikke redd for at hans eget hus skulle ta fyr.

– Siden det ikke var vind, skjønte vi at det kom til å gå greit. Men det er jo mye vind i Nordreisa, og det kan snu fort.

Sammen med sine nærmeste naboer stod han ute og ventet på å få gå inn igjen. De fikk tilbud om å vente på hotellet, men ønsket heller å være i nærheten. Rundt halv seks på morgenkvisten etter brannen fikk alle returnere til husene sine.

Han berømmer nødetatene på stedet for jobben de gjorde.

– Både politifolkene, brannmannskapene og ambulansen var veldig flinke. De var innom her og spurte om det gikk bra, og om det var noe vi trengte, så vi følte virkelig vi ble tatt vare på.

– Ekkel og ubehagelig opplevelse

Larsen beskriver hendelsen natt til tirsdag i nabolaget som en ekkel og ubehagelig opplevelse. Når dagen kom, holdt han seg hjemme fra jobb - både fordi det ikke ble noe særlig til søvn, og fordi han var rimelig oppskaket.

Tirsdagen brukte han på å komme til hektene igjen.

– Det var ikke særlig artig da det stod på. Jeg har vært borti husbrann før, men ikke med så mye annet inne i bildet. Jeg håper virkelig jeg slipper flere slike opplevelser, og så håper jeg mennesket som har gjort det får den hjelpen hun trenger.

– Våre sikkerhetsrutiner har sviktet. Vi går umiddelbart i gang med å gjennomgå rutinene, sier ordfører Hilde Anita Nyvoll i Nordreisa til VG onsdag.

Publisert: 27.02.20 kl. 18:07

