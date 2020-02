Mann omkom i trafikkulykke

Tirsdag morgen ble en mann funnet under en bil i Telemark. Han ble erklært død på stedet av helsepersonell som rykket ut.

Oppdatert nå nettopp

Det sier oppdragsleder Thorleif Rustad i politiet i Sør-Øst til VG.

Politiet fikk først melding om bilen som stod i en grøft mellom to jorder klokken 07.43 av forbipasserende.







– Det er funn på stedet som gjør at vi tror at den kan ha ligget der en stund, blant annet at bilen er kald når vi kommer frem til stedet. Frontruten er også nediset, og det er en indikasjon på at det ikke skjedde akkurat før vi kom, sier Rustad.

Mannen ble erklært død på stedet av helsepersonell som rykket ut.

– Nå er vi på stedet med politiets krimteknikere og ulykkesgruppa til vegvesenet og gjør undersøkelser for å finne ut av hva som kan ha skjedd, sier Rustad.

Mannens pårørende er varslet. Politiet har foreløpig ikke gått ut med noen mulig årsak til at ulykken.

Publisert: 11.02.20 kl. 09:40 Oppdatert: 11.02.20 kl. 16:08

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser