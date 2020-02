Norsk selskap sender utstyr til Den internasjonale romstasjonen

Norsk utstyr som skal sikre bredbåndsforbindelse på Den internasjonale romstasjonen ISS, er nå på vei til romstasjonen.

Det er Kongsberg Gruppen og det kanadiske selskapet MDA som leverer utstyret som lørdag kveld ble sendt av gårde til ISS.

Oppskytingen er blitt utsatt flere ganger, senest fredag grunnet ugunstige værforhold, men raketten var klar for avreise lørdag klokken 21:21 norsk tid.

Utstyret, som heter ColKa («Columbus, Ka-Band Terminal»), er en kommunikasjonsenhet som skal sikre bredbåndsforbindelse på romstasjonen.

SKAL HIT: Den internasjonale romstasjonen avildet fra romfartøyet Discovery i mars 2011, mens jordens krumming skimtes i bakgrunnen. Foto: NASA

– Dette vil gjøre det mulig for europeiske astronauter og forskere å utveksle viktig informasjon med bakkestasjoner i sanntid. De vil dra nytte av bedre bredbåndskommunikasjon, raskere levering av vitenskapelig data og HD-videobilder, takket være terminalen, sier Ingelin Drøpping, divisjonsdirektør for Space & Surveillance i Kongsberg Gruppen, i en pressemelding.

Terminalen er med blant flere tonn utstyr som blir sendt med Northrop Grumman sitt 13. oppdrag til ISS. Raketten skytes opp fra Wallops Flight Facility, som er den amerikanske romstasjonen NASAs oppskytningsfelt for forskningsraketter i Virginia.

Fakta om ISS Den internasjonale romstasjonen ISS er en stor, permanent bemannet romstasjon i lav bane rundt Jorden.

Romstasjonen drives i samarbeid mellom NASA (USA), Roskosmos (Russland), Jaxa (Japan), ESA (Europa) og CSA (Canada).

Eierskap og bruk av romstasjonen er etablert gjennom mellomstatlige avtaler. Kilde: SNL og Kongsberg Gruppen

TERMINALEN: Slik ser terminalen ColKa ut, som skal plasseres på Den internasjonale romstasjonen (ISS) og sikre en bredbåndskommunikasjon. Foto: Kongsberg Gruppen

– Dette er veldig viktig for norsk industri, vår evne til å innovere, og for arbeidsplasser i distrikter, i dette tilfellet i Horten, sier Drøpping til VG.

En del av Kongsberg Gruppens team som har utviklet terminalen, holder til på Kongsberg Defence & Aerospace sin avdeling i Horten i Vestfold. Drøpping forteller at det er både er meningsfylt og engasjerende å kunne bidra med romteknologi til de ansatte på ISS.

– At det er et sted i verdensrommet hvor man faktisk samarbeider på tvers av rase, religion og landegrenser, hvor man jobber sammen i vitenskapens ånd, det gir både mening og engasjement for alle våre folk å kunne bidra til dette.

OVERSIKT: Terminalen kobles på ISS og henter signaler fra kommunikasjonssatellitter i nærheten, som gjør at astronautene får bredbånd på ISS og kan kommunisere med bakkestasjoner i sanntid. Foto: Kongsberg Gruppen

– Norge bidrar med mye

Administrerende direktør i Norsk romsenter Christian Hauglie-Hanssen sier til VG at det er flere norske bedrifter og institutter som har bidratt med utstyr til ISS.

– Noe av det tidligste av norske instrumenter som ble installert på ISS var en AIS-sender (Autonomous Identification System) for deteksjon av skip. Den ble montert allerede i 2009. Det er en kjent teknologi som brukes av blant annet Kystverket i dag, og den var i operasjon i mange år på romstasjonen før den ble tatt ned.

– Det har også vært eksperimenter fra CIRIS i Trondheim, som har forsøkt å dyrke plantevekster på ISS i et eget plantekammer.

Direktøren forteller at det også til høsten skal skytes opp såkalte Langmuir prober fra EIDEL (Eidsvoll Electronics) og Universitetet i Oslo, som skal måle på strålingen rundt romstasjonen.

– Så Norge bidrar med mye, sier han.

– Hva vil du si om viktigheten av utstyret som sendes opp i kveld?

– ColKa skal sikre bredbåndsforbindelse og er en del av kommunikasjonslenken fra Colombusmodulen, som astronautene oppholder seg i, så dette er en viktig komponent for å bringe bredbånd til romstasjonen.

– Dette er nytt i den forstand at dette er ny kapasitet for ISS. Det er også viktig å nevne at ISS er et svært samarbeidsprosjekt mellom European Space Agency, NASA og andre land som Japan og Russland, så man kan si at det er et fredfullt sted i verdensrommet for samarbeid, teknologi og forskning.

RAKETTEN: Dette er Antares-raketten fra Northrop Grumman ved Wallops Flight Facility, som er den amerikanske romstasjonen NASAs oppskytningsfelt for forskningsraketter i Virginia. Foto: NASA / Aubrey Gemignani

