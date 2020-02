DREPT: Veronika Kocabkova ble bare 27 år gammel. Foto: PRIVAT

Ekskjæresten erkjenner drapet på Veronika (27)

OSLO TINGRETT (VG) En 52 år gammel tsjekker erkjenner at han drepte sin tidligere kjæreste og mor til hans barn.

Oppdatert nå nettopp

52-åringen svarte «ja» da han ble spurt om han erkjenner straffskyld for drapet da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag.

I avhør har han tidligere forklart at han knivstakk ekskjæresten, men han har da ikke erkjent straffskyld og sagt at han ikke husket det som skjedde.







– I forkant av rettssaken har han via sin forsvarer varslet at han kom til å erkjenne straffskyld her i dag, sier statsadvokat Johan Øverberg i sitt innledningsforedrag.

Var på jobb

Veronika Kocabkova var nyansatt og på opplæring på Tiffani Café på Frogner i Oslo da hun ble brutalt angrepet 1. juli i 2018. Sjokkerte pubgjester ble vitne til at Veronika ble påført flere knivstikk i brystregionen.

27-åringen stukket med to kniver i overkroppen.

– Det var ganske stor kniver. Japanske sushikniver, kokkekniver. Det ene knivbladet brakk av ved håndtaket. Det andre knivbladet ble bøyd, sier Øverberg.

Noen av stikkene traff hjertet og lunger slik at hun fikk indre og ytre blødninger, sirkulasjonskollaps og pustestans.

– Hun ble påført 17 skarpvoldskader, fra dype stikk til risp, sier Øverberg.

– Konflikt

Statsadvokaten viser til at det ikke er noen uenighet om at tiltalte faktisk begikk drapet.

– Denne saken vil dreie seg om vurderinger av selve drapet, grovheten, det som skjedde i forkant, motivet, og eventuelt om det var planlagt, sier Øverberg.

Tiltaltes forsvarer Johnny Veum sier at han vil belyse forløpet til drapet.

– Som aktor har vært inne på så var det en konflikt mellom disse to som hadde vart i noe tid. Han dro fra Tsjekkia til Norge for å jobbe. Det skjedde ting med ham da han brått fikk vite at hun var tilbake på det stedet der de nærmest først møttes, denne baren, sier Veum.

Blogget om trusler

Ifølge VGs opplysninger konkluderte legene med at flere av stikkene var dødelige. 27-åringen lå i koma på sykehus en uke før hun døde av oksygenmangel til hjernen.

VG har tidligere skrevet om blogginnlegget som Kocabkova skrev åtte måneder før hun ble drept. Der beskrev hun frykten hun følte da hun fikk vite at hennes tidligere kjæreste hadde sluppet ut fra fengsel.

Rettssaken går i Oslo tingrett denne uken.

Publisert: 24.02.20 kl. 09:28 Oppdatert: 24.02.20 kl. 09:48

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser