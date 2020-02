Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT / CDC

17 myter og fakta om coronaviruset

Det finnes ingen kur mot det nye coronaviruset. Å spise masse hvitløk eller ta en antibiotikakur vil heller ikke hjelpe.

Myte: Norge er totalt uforberedt

– Norge er godt forberedt, sier overlege Tone Bruun i Folkehelseinstituttet til VG.

– Folkehelseinstituttet er til enhver tid oppdatert om situasjonen gjennom våre internasjonale nettverk. Sammen med Helsedirektoratet, helseforetakene, kommunehelsetjenesten og flere andre aktører har vi planlagt hvordan vi skal håndtere situasjonen når coronaviruset kommer til Norge, sier Bruun.

Fakta: Det finnes ingen kur

– Det finnes ingen spesifikke legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset, påpeker Folkehelseinstituttet (FHI).

Influensavaksiner eller vaksiner mot lungebetennelse beskytter heller ikke mot viruset, men FHI mener likevel det er god grunn til å vaksinere seg mot det.

– Risikogruppene ser ut til å være stort sett de samme som for influensa og lungebetennelse, påpeker Bruun.

– Man tror at en utvikling av vaksine vil kunne tidligst være på markedet om halvannet år, sier Geir Bukholm, områdedirektør i FHI.

Fakta: Norske myndigheter advarer ikke mot reiser til Italia

Utenriksdepartementet påpeker at det er svært sjelden at de fraråder reise til et helt land på grunn av en smittesituasjon.

– Og da må det være fordi viktig infrastruktur eller landets evne til å gi helsetjenester og å ivareta sikkerheten til egne borgere og besøkende er sterkt svekket. Det er sjelden tilfelle for europeiske land, og vi ser at for eksempel Italia så langt klarer å håndtere situasjonen som har oppstått der på grunn av coronaviruset, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen i UD til VG.

Myte: Du dør hvis du blir smittet

Coronaviruset kan gi alt fra milde influensasymptomer til alvorlig sykdom, påpeker Folkehelseinstituttet.

– De fleste som blir smittet vil få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse, påpeker de.

Fakta: Mye er uklart om corona-smitten

Folkehelseinstituttet påpeker at man ikke vet akkurat hvor smittsomt dette coronaviruset er.

– Men det ser ut til at det sprer seg lettere enn influensa. Spredningspotensialet påvirkes av mange faktorer, inkludert mottageligheten i befolkningen, kontaktmønsteret vårt og hvilke smitteverntiltak som iverksettes, sier overlege Tone Bruun i FHI.

Myte: Alle bør bruke ansiktsmasker for å beskytte seg

Hverken Verdens helseorganisasjon eller det norske Folkehelseinstituttet anbefaler friske folk å bruke munnbind.

– Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre, skriver Folkehelseinstuttet.

Fakta: Eldre og syke er mer utsatt for alvorlig virussykdom

Ettersom viruset er så nytt, er det totalbildet av hvordan det har rammet fortsatt uklart. Men Folkehelseinstituttet påpeker at eldre og personer med underliggende kronisk sykdom ser ut til å ha høyest risiko for alvorlig forløp av sykdommen.

– Generelt så er unge barn, eldre og de med underliggende sykdomsforhold (som høyt blodtrykk, hjertesykdommer, diabetes, leversykdom og luftveissykdommer) forventet å være mer utsatt for å utvikle alvorlige symptomer, opplyser det europeiske smittevernbyrået.

Fakta: Det er trygt å motta pakker fra Kina

– Ja, det er trygt, understreker Verdens helseorganisasjon (WHO).

De påpeker at de vet, fra tidligere analyser, at coronaviruset ikke overlever lenge på objekter som pakker og brev.

– Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge, skriver FHI.

Myte: Viruset kan bli stoppet med flyplasskontroller

Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at temperaturskannere på flyplasser riktignok kan oppdage folk med feber – og dermed også smittede, men understreker samtidig at ikke alle syke har feber.

– Det tar mellom to til ti dager før folk som er smittet blir syke og utvikler feber, påpeker WHO.

Det norske Folkehelseinstituttet anbefaler derfor ikke flyplasskontroller.

– Screening, for eksempel temperaturmåling, ved ankomst med fly til Norge er trolig lite effektivt (blant annet fordi smittede kan være i inkubasjonsfasen), skriver FHI.

Fakta: Det er mindre dødelig enn SARS

Corona-viruset har en lavere dødelighet enn SARS-viruset fra 2003. Under SARS-epidemien i 2003 var dødeligheten på rundt 10 prosent. For MERS-viruset, som har utspring i Midtøsten, er dødeligheten på rundt 35 prosent. Dødeligheten på coronaviruset har ligget betydelig lavere enn det.

Myte: Importert mat fra Kina vil spre smitte i Europa

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) påpeker at få dyreprodukter er tillatt importert fra Kina til EU og at de er utsatt for strenge krav og kontroller.

– Av samme grunn har reisende som kommer inn i EUs tollområde ikke lov til å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk eller melkeprodukter, påpeker de.

– Det har ikke vært noen meldinger om smitte av 2019-nCoV via mat og derfor er det ingen bevis for at matvarer importert til EU, i samsvar med dyre- og helsereglene som regulerer import fra Kina, utgjør en risiko for helsen til EU-borgere, skriver ECDC.

Fakta: Hvis noen blir syke i Norge skal de isoleres

For pasienter med mistenkt coronavirus gjøres det en vurdering av om de skal isoleres hjemme eller på sykehus. På Ullevål sykehus i Oslo har de undertrykksisolat, et rom der luften trekkes inn i rommet og viruspartikler ikke kan trenge gjennom ventilsystem og korridorer. Dersom pasienten må vente i akuttmottak, må det skje på et eget rom, påpeker FHI.

Det de imidlertid ikke anbefaler er at alle som har vært i Kina eller Wuhan skal settes i karantene hvis de kommer til Norge.

– Slik situasjonen er nå så vurderes ikke karantene av alle som har vært i utbruddsområder som hensiktsmessig. Tiltaket er et betydelig inngrep i folks frihet, og ved tidligere epidemier har det vist seg at innreisekarantene ikke virker særlig godt, skriver FHI på sine nettsider.

Fakta: Norske myndigheter ber deg holde deg unna Kina

Fra og med mandag 17. februar fraråder det norske utenriksdepartementet alle reiser til nesten hele Kina – med mindre reisen er strengt nødvendig. Unntaket er Hongkong og Macau samt Taiwan.

Myte: Du blir garantert syk hvis du reiser til Asia nå

Utenriksdepartementet fraråder kun norske borgere å reise til Hubei-provinsen i Kina. Det europeiske smittevernbyrået ECDC påpeker at kun et mindre antall tilfeller er rapportert i andre land enn Kina.

– Sannsynligheten for å bli smittet i andre land i Asia er regnet som lav og Verdens helseorganisasjon har ikke frarådet reiser til disse området, skriver EDCD, men påpeker samtidig at utbruddet utvikler seg raskt og anbefaler å følge med på myndighetenes reiseråd.

Myte: Kan kureres med antibiotika, hvitløk eller saltvannsspray

Verdens helseorganisasjon har laget en egen side med myteknusing hvor de tar et oppgjør med flere «kjerringråd» mot coronaviruset. De påpeker blant annet at viruset ikke kan kureres ved å spise mye hvitløk eller ved å skylle nesen med saltvannsspray. Og de påpeker også at antibiotika ikke dreper coronaviruset, da det er bakterier antibiotika dreper og corona er et virus.

Myte: Kjæledyret ditt kan få og spre coronaviruset

– Per nå er det ingen bevis for at kjæledyr som hunder og katter kan bli smittet med det nye coronaviruset, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det er imidlertid en god idé å vaske hendene med såpe og vann etter kontakt med kjæledyr. Dette beskytter deg mot ulike vanlige bakterier som E-coli og salmonella som kan smitte fra dyr til mennesker, påpeker de.

Feil: Bedrifter rådes til å sette sine Kina-besøkende ansatte i karantene

Folkehelseinstituttet påpeker at enkelte er så engstelige for smitte at de handler utover det de mener er hensiktsmessig, som bedrifter som pålegger arbeidstagere karantene hvis de har vært i Kina.

– Vi mener at friske personer som har vært i Kina uten å ha hatt nærkontakt med syke fritt kan bevege seg rundt i samfunnet. Vårt råd er at de følger med på tegn til luftveisinfeksjon i 14 dager etter at de reiste ut fra Kina, og tar kontakt med lege (per telefon) hvis de skulle få symptomer, sier overlege Tone Bruun i Folkehelseinstituttet.

