KLAR FOR LEDERROLLEN: Hvis valgkomiteen spør Amund Hellesø om å bli leder i Trøndelag Ap, sier han ja. Foto: Mattis Sandblad

Suksess-ordfører kan utfordre Giske: Vil si ja til å lede Trøndelag Ap

For første gang står en person frem og erklærer at han er kandidat – og har svært lyst – til å bli leder i Trøndelag Arbeiderparti: Amund Hellesø (43), ordføreren i Norges største havbrukskommune, Nærøysund.

Nå nettopp

– Årsaken til at jeg har sagt ja til å være en aktuell kandidat, går rett og slett på at hvis det kan samle partiet, så er det greit. Da stiller jeg som kandidat til å bli leder i Trøndelag Ap, fastslår Hellesø i dette intervjuet med VG.

I sin nylig sammenslåtte kommune leverte Hellesø et svært godt valgresultat: 38 prosent av velgerne i kommunene som tidligere het Vikna og Nærøy ønsket å gjenvelge læreren med ordførerkjedet rundt halsen.

Etter at nåværende leder og nestleder i Trøndelag Ap sa nei til gjenvalg, har ingen meldt sitt kandidatur. Derimot har flere sagt nei.

Spekulasjonene om at Trond Giske (53) er aktuell i dette vervet har versert i Trøndelag siden før jul, men Giske selv har holdt kortene tett til brystet. Aps tidligere nestleder og mange ganger statsråd har kun flagget at han er åpen for en plass i fylkesstyret – men ikke hvilken.

VIL INN I STYRET: Trond Giske har ennå ikke svart på om han vil bli leder i Trøndelag Ap, men åpnet i helgen opp om at han kan tenke seg en plass i fylkesstyret uten å presisere hvilket verv. Foto: Therese Alice Sanne

– Jeg er en samlende person

Lederen i valgkomiteen, stortingsrepresentant Arild Grande, har sagt at han jobber for en «samlende» leder. Dette tolkes av mange som at Grande jobber for en annen leder enn Giske.

Amund Hellesø ønsker imidlertid ikke å gå til politisk krig for å aksle ledertrøya i det som etter samlingen av de to trønderfylkene er Aps største fylkeslag.

– Jeg er ikke så interessert hvis det blir nødvendig med kampvotering, eller det blir et splittet parti på årsmøtet. Da har det ikke noen hensikt. Da sitter jeg i styret som vanlig styremedlem, slik noen har foreslått, sier Hellesø og fortsetter:

– Jeg tror, ut ifra det valgresultatet jeg har fått og det jeg har gjort som ordfører, så opplever jeg meg selv og får tilbakemelding på at jeg er en samlende person, og en person som får gjort en del ting.

– Det som virker litt annerledes med deg, er at når du ser for deg Amund Hellesø, leder av Trøndelag Ap, så bli du litt oppstemt, dette er noe du har lyst på?

– Ja, selvfølgelig. Ap er et parti som har hatt kjempestor oppslutning i Trøndelag. Vi er et parti som har vært med på å forme Trøndelag, og jeg mener at vi absolutt må være med på det i fremtiden også. Hvis jeg kan bidra til det, så er jeg selvfølgelig villig til det.

– Men hvis lederen i valgkomiteen sier til deg at det er flertall i komiteen for deg som leder?

– Ja, hvis det er valgkomiteens ønske, så sier jeg ja. Men det vet jeg ikke nå. Jeg har ikke fått noen forespørsel til nå, sier han.

Var med på Idol

Lærer og politiker er ikke Hellesøs eneste yrkeserfaring.

– Jeg er popstjerne, er dere klar over det? spøkte Hellesø da VG møtte ham mandag.

– Jeg har gitt ut plate. Den ble spilt inn i Las Vegas for to år siden. Bandet spiller trønder-poprock og heter Aarsflesin. Bandnavnet er så vanskelig at ingen husker det, sier Hellesø.

– Hva heter bandets største hit?

– «Heim igjen». Og «I samme båt».

Plata ligger på Spotify. Hellesø har til og med stilt opp i Idol, men med begrenset suksess.

KLAR FOR MAKT: Amund Hellesø deltok mandag på Aps ordførerkonferanse. Her foran maktens høyborg i det 133 år gamle partiet. Foto: Mattis Sandblad

– Tror folk var veldig fornøyde

– Du snakker om å være samlende. På hvilken måte er du det?

– Det må nesten andre, de som har foreslått meg, svare på. Jeg prøver bare å være en hardtarbeidende, jovial mann. Så er det kanskje sånn at som ordfører så er det en rolle som skal være litt samlende. Det er det du ofte har som hovedoppgave i det daglige.

– Ap fikk 38,3 prosent ved valget i fjor, hva er din forklaring på at du fikk så høy oppslutning?

– For det første tror jeg folk var veldig fornøyde med den jobben jeg hadde gjort som ordfører i Vikna. For det andre har jeg et godt lag. Det er mange flinke politikere i både kommunestyret og partiet, som folk har tillit til. Det tror jeg er nøkkelen til at vi gjorde et såpass godt valg som vi gjorde.

– Trondheim Ap har vært et mektig lokallag i Trøndelag Ap. Men ved valget i fjor gikk Trond Giskes lokallag tilbake hele 16,3 prosentpoeng – fra 41,1 prosent til 24,1 prosent. Tror du forskjellen på disse valgresultatene er en grunn til at du nå foreslås som ny fylkesleder?

– Det kan det jo være. Absolutt. Så håper jeg jo at både rollen som regionrådsleder i Namdalen, pluss at jeg har sittet i styret i Trøndelag Ap nå, er årsaker til det. Når det er sagt, så er det utrolig mange flinke folk i Trondheim Ap, selv om de gjorde et dårlig valg. De har sikkert også kandidater som kan gå inn å være leder av Trøndelag Ap. Jeg tror en av årsakene til at jeg er blitt nevnt er at jeg kan videreføre arbeidet med å samle Trøndelag Ap enda mer.

KONTROVERSIELL: Tidligere nestleder Trond Giske er ønsket av deler av Trøndelag Ap. Andre er svært skeptiske, blant dem Namsos-ordfører Arnhild Holstad, som ikke vil fortsette som vara i fylkesstyret hvis Giske blir leder. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Hellesø: Giske er knakende god

Trond Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige, men avviser anklagene om seksuell trakassering.

– Jeg synes det har vært en kjedelig sak, som ikke har gagnet oss lokalt, på grunn av all den negative publisiteten det har fått for Ap. Men heldigvis hadde det ikke noe å si for min oppslutning ved valget, sier Hellesø.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad, som i dag er vara til fylkesstyret i Trøndelag Ap, har gitt beskjed om at hun ikke vil fortsette hvis Trond Giske blir fylkesleder.

– Hva tenker du om det standpunktet?

– Hun baserer det på sin kunnskap, så det må hun svare på. Jeg opplever Trond som en knakende god politiker, som er kjempetydelig på en god del ting og som er flink til å produsere politikk. Når han er ute med oss i valgkamp og sånt, så lytter folk til oss. Det er mange i min region som mener at nå må Trond tilbake, og så er det selvfølgelig noen som synes det er for tidlig.

– Hvor står du?

– Jeg har sagt at det er det partiet som avgjør om det er for tidlig eller ikke for Trond. Jeg skal ta stilling til det når valgkomiteen har lagt frem sin innstilling. Er Trond innstilt på topp, så skal jeg ta stilling til det.

Publisert: 10.02.20 kl. 19:52

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser