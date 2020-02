MINK: Fra 1. februar 2025 er det forbudt med oppdrett av pelsdyr, slik som mink. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Enighet mellom Frp og regjeringen: Dette er pelsdyrforliket

Fremskrittspartiet har blitt enige med regjeringen om en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter at Stortinget vedtok et forbud mot pelsdyrhold i juni 2019, har kampen stått om fremtiden til pelsdyrbøndene som må legge ned driften før 1. februar 2025.

VG har fått tilgang på forliket som Frp, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har blitt enige om:

Stortinget ber regjeringen endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018 og som rammes av vedtaket i Stortinget 13. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

Stortinget ber regjeringen om å erstatte gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, med en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne baseryt på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler.

Stortinget ber regjeringen om å videreføre øvrige ordninger tilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift.

Publisert: 11.02.20 kl. 09:08

