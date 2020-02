ULVEMERKING: Ulv fra Slettåsflokken i Trysilområdet ble radiomerket i januar 2017. Foto: Frode Hansen, VG

Rovdata: Ulv i Norge stammer ikke fra dyrepark i Paris

Nye DNA-prøver viser at åtte ulver i Norge ikke stammer fra en dyrepark eller er hybrider, slik det tidligere er blitt meldt.

Før jul i fjor formidlet en rekke medier at ulver i Norge kan stamme fra Latvia, en dyrepark i Paris, og at mange av dem kan være hybrider.

Det var blant annet snakk om at ulv i den kjente Slettåsflokken i Hedmark kunne stamme fra en dyrepark.

Bakgrunnen for den sensasjonelle nyheten var DNA-analyser av åtte blodprøver fra ulv som Telemark Bonde- og Småbrukarlag sendte til det tyske laboratoriet ForGen.

Rovdata har nå gjennomført tilsvarende DNA-analyser av disse åtte prøvene og finner ikke noe grunnlag for påstandene, skriver de en pressemelding mandag.

– Vi har analysert mitokondrie-DNA fra de samme åtte ulvene som tyskerne skal ha analysert, og resultatene viser at det ikke er noe grunnlag for å si noe nytt om opphavet til ulvene i Skandinavia, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Reagerer på anonyme blodprøver

Rapporten med resultatene fra ForGen er ikke offentliggjort, men i et intervju med Nationen i november uttalte analyseansvarlig i selskapet at de kun hadde brukt såkalte mitokondrie-DNA i analysene.

Dette er DNA som nedarves fra mor til datter, så man kan følge slektskapet bakover i tid. ForGen oppga at de fant flere ulike mitokondrievarianter blant de åtte ulvene.

Analysene var basert på blod hentet fra døde ulver, og Telemark Bonde- og småbrukerlag hevdet blant annet at analysene viste at ulv skutt i Norge hadde slektskap til ulv fra en fransk dyrepark.

Noe av blodet som var brukt i prøvene hadde kommet småbrukerlaget i hende via et anonymt brev i posten. Det får Flagstad i Rovdata til å reagere.

– Hvis dette stemmer, ser jeg flere utfordringer. En ting er usikkerheten knyttet til opprinnelsen til de innsendte prøvene, hvis de er levert anonymt. Et vel så viktig poeng er at prøvene kan bli forurenset av annet DNA under innsamling, frakt og oppbevaring, for eksempel fra hund, uttaler genetikeren.

I tråd med tidligere forskning

Ifølge Rovdatas nye analyser hadde alle de syv Skandinavisk-fødte ulvene samme mitokondrievariant som den første ynglende tispen i Skandinavia i 1983. Den åttende ulven var en immigrant som også hadde den samme varianten.

Flagstad forteller at Rovdatas resultater er i tråd med tidligere forskning på den skandinaviske ulvebestanden. Mitokondrievarianten de har påvist er også svært vanlig i Finland, Russland og Baltikum.

Tidligere samlede analyser peker på at hele den Skandinaviske ulvebestanden kan føres tilbake til fem ubeslektede ulver av finskrussisk opphav.

Regina Brajkovic, nestleder i Telemark Bonde- og småbrukarlag, sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere Rovdatas nye analyser.

– Jeg har lest artikkelen, men ikke pressemeldingen, og ønsker ikke å kommentere dette nå, da jeg skal redegjøre for dette under et møte på Rena i morgen, sier hun.

Møtet er i regi av Åmot Senterparti, og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil også være tilstede.

Under behandlingen av den siste Stortingsmeldingen på ulv ble det bestemt at opphavsspørsmålet skulle granskes på ny, i en uavhengig DNA-basert undersøkelse.

Oppdraget ble gitt til Vitenskapsmuseet ved NTNU i Trondheim, som er forventet å levere sine konklusjoner i løpet av de nærmeste par årene.

