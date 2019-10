Forsvarer om torpedo-samtale: – Forkastelig og ufyselig

Opptaket av samtalen mellom tiltalte Amir Mirmotahari og torpedoen beskrives som «forkastelig», «ufyselig» og «ubehagelig». Men det er bare prat, ikke noe straffbart, ifølge forsvareren.

– Det de snakker om er forkastelig og ufyselig. Dette er en samtale vi virkelig ikke liker. Men det er ikke slik at alle samtaler vi ikke liker, er straffbare, sa forsvarer Ingvild Boe Hornburg i sin del av prosedyren i Oslo tingrett.

Amir Mirmotahari (42) er tiltalt for en rekke forhold (se faktaboks under). Påtalemyndigheten krever fengsel i nesten tolv år for den tidligere advokaten.

Opptaket av samtalen med torpedoen knyttes til tiltalepostene som gjelder forbund om kidnapping av et voldtektsoffer. Mirmotahari ble pågrepet av politiet 16. juni 2016.

Pågripelsen skjedde dagen etter at VG avslørte at han hadde spurt en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Tiltalen mot Amir Mirmotahari Forbund om kidnapping

Amir Mirmotahari skal i mai 2015 ha inngått en avtale med en nå domfelt rumensk voldtektsmann, som var hans daværende klient, om å bortføre og dope ned offeret i den aktuelle voldtektssaken.

Forsøk på inngåelse av forbund om kidnapping

Amir Mirmotahari skal i mai 2015 ha forsøkt å inngå en avtale med torpedoen Raein Rueintan om å kidnappe det aktuelle voldtektsofferet mot et vederlag på 20.000 kroner. Han lyktes ikke idet torpedoen ikke ville gjennomføre oppdraget.

Forbund om drap

Amir Mirmotahari skal høsten 2015 ha inngått en avtale med en mann om at vedkommende skulle reise til Iran for å ta livet av torpedoen Raein Rueintan mot et vederlag på 200.000 kroner.

Flere alvorlige tiltaleposter

I tillegg er Amir Mirmotahari tiltalt for vitnepåvirkning, motarbeidelse av rettsvesenet, trusler mot aktør i rettsvesenet, brudd på rettslig kontaktforbud, brudd på taushetsplikten, gitt uriktige opplysninger til retten, grov utroskap, brudd på bokføringsloven og MVA-bedrageri.

«Våkner opp med en dose»

– Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant. Våkner opp med en dose, ikke sant, sier eks-advokaten på opptaket.

les også Aktor om tiltalt eks-advokat: Kynisk, beregnende og uten empati

Senere i opptaket kommer også det angivelige motivet frem – at han forsøkte å få saken mot en nå voldtektsdømt klient henlagt.

– De har sagt at hvis hun ikke stiller opp, så henlegger de hele saken. Så hvis dama ikke stiller, så blir det ikke noen rettssak.

Hør lydopptaket av hele samtalen her:

Påtalemyndigheten mener Mirmotahari inngikk et forbund med sin daværende klient – en nå voldtektsdømt rumener – om å kidnappe og dope ned voldtektsofferet.

Videre at han forsøkte å inngå et forbund med torpedoen Raein Rueintan (39) – ved at sistnevnte skulle gjennomføre kidnappingen.

les også Forsvarer om utpekt leiemorder: Han var med på utpressingen

– Løst prat holder ikke til å dømme

Forsvarerteamet til Mirmotahari har både onsdag og torsdag argumentert at det ikke er inngått noen avtaler – eller forbund – om hverken drap eller kidnapping.

Opptaket av samtalen med torpedoen ble gjort 20. mai 2015, bare noen dager før offeret skulle møte opp i Oslo tingrett for å forklare seg om voldtekten hun ble utsatt for.

Mirmotahari har hevdet at han bare «jattet» med torpedoen, som hadde vært klienten hans over en lengre periode.

– Det er ubestridt at de snakker om ulike muligheter for hvordan de kan forhindre henne fra å møte i retten. Men løst prat holder ikke til å dømme, sa forsvarer Hornburg i prosedyren.

– Ikke et spørsmål om vi liker samtalen

Forsvareren omtalte innholdet i samtalen som både «ubehagelig» og «forferdelig».

– Ble det virkelig inngått en avtale om neddoping eller kidnapping i denne samtalen? Samtalen er ubehagelig. Men det holder ikke at man snakker om kidnapping. Det er ikke straffbart, sa hun, og fortsatte:

– Spørsmålet i denne tiltaleposten er ikke om vi liker denne samtalen, for det er det ingen av oss som gjør. Spørsmålet er om han har brutt straffbarhetens nedre grense..

LANG PROSEDYRE: Advokatene Anders Brosveet (t.v.), Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen fra Advokatfirmaet Elden er forsvarerne til Amir Mirmotahari. Foto: Frode Hansen

– Bare prat

Forsvareren mener at det ikke er bevismessig grunnlag for å kunne dømme Mirmotahari for forsøk på kidnappingsforbund på bakgrunn av det som kommer frem i opptaket.

– Er det mulig at det Mirmotahari sier om denne samtalen er sant? At han bare snakker med for å roe ned Raein Rueintan? Eller prøver Mirmotahari bare å tøffe seg? spurte forsvareren.

Hornburg understreket flere ganger at det kun er «prat» – men det er ikke straffbart.

– Det er snakk om straffbare handlinger, grove sådan, men det er ikke kommet lenger. Det er bare prat.

Forsvarerteamet avslutter sin prosedyre fredag, som etter planen er den siste rettsdagen i saken.

