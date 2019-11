FORELDREANSVAR: Siv Jensen sier det er foreldrenes ansvar hva ungene deres driver med. Justisminister Jøran Kallmyr er lydhør tilhører. Foto: Trond Solberg

Frp fremmer fem forslag for å unngå Malmø-tilstander

Frp-leder og finansminister Siv Jensen og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fremmer fem forslag til egen regjering, for å hindre Malmø-tilstander i Norge. De foreslo det samme i fjor, ifølge Aps Jan Bøhler.

– Fattigdom er ingen unnskyldning for kriminalitet. Foreldre må ta ansvar for hva ungene deres driver på med, hvis ikke bør de bli møtt med sanksjoner, sier Siv Jensen til VG.

Jensen: Viser hva som kan skje

Hun oppsummerer de «svenske tilstandene» slik:

– 44 personer ble skutt og drept i Sverige i fjor. Det er det høyeste tallet vi har sett. Tilsvarende tall for Norge er fire. Sverige har over 500 uløste drapssaker, Norge har 32.

– Bomber: Sprengstoff ble brukt 187 ganger av kriminelle det siste året.

– Narkotikakriminalitet: 33% økning på 10 år, i Norge 27% nedgang siden 2014.

– Gjenger: Ifølge svensk politi fantes det i 2018 rundt 5000 kriminelle aktører og 200 kriminelle gjenger i Sverige.

–Svensk politi identifiserte allerede i 2016 15 farlige forsteder og bydeler i Sverige, stort sett områder med mye innvandring, blant annet de mye omtalte Rinkeby i Stockholm og Rosengård i Malmø. Totalt er det 55 utsatte lokale områder i Sverige. Det er heldigvis en helt annen situasjon enn vi har i Norge.

– Roper du ikke ulv, ulv nå igjen?

– Situasjonen i Malmö og Sverige viser hva som kan skje hvis man ikke lykkes med integrering, og har kontroll på hvem som kommer til landet. Vi skal lykkes med det svenskene ikke har fått til, sier Jensen.

Fem forslag

Hun og justisminister Jøran Kallmyr sier de jobber med fem prosjekter som de vil ha regjeringen med på.

– Det første er et nasjonalt gjengprosjekt. Det er et samarbeid mellom Politidirektoratet og Riksadvokaten om målrettet innsats mot gjengkriminelle, sier hun.

– Det andre er et forbud mot deltakelse i kriminelle gjenger. Det er en sak vi utreder, og hvor vi vil komme med et forslag i løpet av neste år. Vi vil lage en hjemmel til å slå ned på rekruttering og deltagelse i kriminelle organisasjoner. Dette etter inspirasjon fra terrorlovgivningen, sier han.

– Det er ikke akkurat et stort nasjonalt problem?

– Vi ser en utvikling i deler av Oslo der kriminelle ungdomsgjenger terroriserer nabolag. Dette vil fort utvikle seg til gjeng, slik vi kjenner begrepet som organisert kriminalitet. Vi må sørge for at politiet har de verktøyene de trenger for å gå løs på organiserte kriminelle, sier Jensen.

– Utvisning

– Det tredje er å gi utvidet adgang til å utvise kriminelle utlendinger. Der har vi en sak ute på høring. Vi vil utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet ulovlig bevæpning på offentlig sted. Dette gjelder også EØS-borgere, sier justisministeren.

– Det fjerde er skjerpede reaksjoner overfor ungdomskriminelle. Vi vil fjerne samtykke for ungdomsoppfølging/ungdomsstraff. Vi vil utvide antall fengselsplasser for unge under 18 år, som vi har foreslått i statsbudsjettet for neste år, blant annet gjennom ytterligere tre plasser på Eidsberg, sier han.

UTÅLMODIG: Aps Jan Bøhler. Foto: Janne Møller-Hansen

– Fotlenke

– Det femte er at vi vil kombinere oppholdsforbud og besøksforbud med fotlenke, for å sikre en effektiv håndhevelse av oppholdsforbudet. Da vil ungdommer som er dømt til ungdomsstraff få en fotlenke, slik at de ikke kan bevege seg inn i områder der de har besøksforbud uten at politiet blir varslet. Dette kan for eksempel være skolen de har solgt dop på, eller sentrumsområde eller kjøpesenteret hvor de har utøvd vold og utpressing.

– Vi har ikke svenske tilstander i Norge?

– Nei, men det må ikke bli en hvilepute. Kriminalitetsbildet i Sverige kan lett smitte over til oss. Vi må gjøre tiltak i dag, hvis vi skal unngå svenske tilstander i morgen, sier Kallmyr

Han mener tiltak virker.

– Vi har siden 2013 sendt 15.000 kriminelle ut av landet og kriminaliteten har gått ned med over 15 prosent. Vi ser likevel at dagens lovverk ikke er effektivt nok i møte kriminelle utlendinger som vil komme til Norge for å begå kriminalitet. Derfor mener jeg vi må stramme inn utvisingsreglene ytterligere. De siste årene har vi sett en markant økning i episoder med knivstikking og ran med kniv. Vi mener at ulovlig bæring av kniv skal være grunnlag for utvisning av Norge.

Ap er positive

Aps talsperson, Jan Bøhler, sier han er glad for signalene fra Frp, men peker på at han har hørt om forslagene før.

– Daværende justisminister Tor Mikkel Wara foreslo 18. september i 2018 i VG fire tiltak mot gjenger. Men ennå har det ikke kommet noe til Stortinget. Det blir bare med ord fra Frp, sier han.

Samtidig er han positiv til at Frp endelig kommer med slike forslag.

– Problemet er at det har tatt seks år. Jeg og Ap har fremmet liknende forslag i flere omganger, blant annet i fjor, gjennom 14 forslag til endringer, for å gjøre noe med gjengutfordringen i Oslo. Frp gikk imot.

