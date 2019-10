KLAR FOR AKSJON: Frederic Hauge varsler at de seiler nordover til Trænarevet, for å aksjonere. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Varsler kamp til havs: Skal bruke Bellona-båten for å stanse rigg onsdag

For første gang på mange år ligger det an til aksjon mot en oljerigg på norsk sokkel: Bellona og Natur og Ungdom går til aksjon i Norskehavet. Frederic Hauge sier Venstre ikke lenger er et klimaparti.

Bellona-leder Frederic Hauge sier til VG at de fysisk vil forsøke å hindre boreriggen West Hercules, som det tyske oljeselskapet DEA Wintershall skal bruke ved Trænarevet.

– Vi vil bruke Bellona-båten for fysisk å hindre at de kommer igang med boringen onsdag morgen, sier Hauge til VG. Han sier Bellona og Natur og Ungdom sammen vil aksjonere.

Det er ventet at boreriggen vil bruke mellom fire og fem dager på seilasen fra Bergen til Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna. På veien får riggen følge av et kystvaktskip, skriver NTB.

Det kan bety full konfrontasjon onsdag morgen.

KAN BLI KAMP I HAVET: Sea-drillriggen West Hercules er på vei til området hvor de onsdag etter planen skal begynne leteboring. Bildet er fra 2018. Foto: STAFF / X01095

Brønnen ligger om lag 7,5 km nord for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

– Det er mange år siden vi har gjort noe slikt, men denne saken er verdt det. Det er uhyre sårbare områder, som vi skal hindre blir brukt til oljevirksomhet, sier han.

Hauge sier beslutningen om å aksjonere blir endelig tatt etter at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mandag bekreftet at de opprettholder Miljødirektoratets tillatelse for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

– Svart dag

I en pressemelding skriver de at klagen fra Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag på boretillatelsen til Wintershall DEA er avvist.

De skriver at området ligger svært nære Trænarevet, «et sårbart kaldtvannskorallrev. Boringen har vært frarådet av Havforskningsinstiuttet, kystfiskarlaget, Sjømatbedriftene og Lofotrådet».

– Dette er en svart dag for miljøet. Vi uttrykker med dette en dyp fortvilelse av å være fullstendig sviktet i miljøkampen av Ola Elvestuen. Han legger oljeindustriens informasjon til grunn og det er tynge miljøfaglige argumenter mot boringen, og det mener vi forsvarer en aksjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Overfor NTB sier Elvestuen at han mener saken viser hvor viktig det er å ikke åpne opp nye områder, men at han som statsråd i saker hvor tillatelser er gitt, må forholde seg til rammene tidligere regjeringer har satt.

– Venstre var mot dette i 2011. Jeg mener det i dette området ikke burde være petroleumsaktivitet. Men det er ikke ved denne tillatelsen, etter forurensningsloven, hvor den beslutningen tas. Her må jeg følge regelverket og se om dette er miljømessig forsvarlig, innenfor de rammene som er gitt, sier han.

– Ikke lenger et klimaparti

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder, og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler. Her svikter Venstre totalt. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NTB.

Hauge er het.

– Venstre vedtok i helgen at de vil stanse oljeutvinning, at de vil la olje ligge. Så er det første de gjør mandag, å tillate boring i et meget sårbart område. De har mistet all sin troverdighet og er ikke lenger et miljøparti, sier Bellona-lederen.

– Må følge regelverket

Boreriggen West Hercules satte lørdag kursen nordover for en prøveboring nær Trænarevet. Der venter trolig kraftige protester fra miljøorganisasjoner.

Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

– Vi må følge regelverket, sier statsråden til NTB.

Publisert: 28.10.19 kl. 10:08







