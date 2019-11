GODT OG STABILT: Det gule huset i forgrunnen ble kjøpt av fem naboer for å hindre fortetting. Nå er det tinglyst restriksjoner på eiendommen som blant annet hindrer at det kan bygges høyere enn slik det er i dag. Foto: Privatmegleren Scenario Foto: Privatmegleren Scenario

Kjøpte nabohuset for å bevare nabolaget

Da huset på Røa skulle selges, fryktet naboene at den fremtidige eieren kunne finne på å bygge både tett og høyt. Dermed kjøpte de like godt hele eiendommen for 16,5 millioner kroner, for å bevare nabolaget.

Det var lokalavisen Akersposten som først omtalte den spesielle saken fra villastrøket i bydel Vestre Aker i Oslo.

– Vi kjøpte boligen for å beholde bokvaliteten i nabolaget. Nabolaget er godt og stabilt, og de som bor her er fornøyde og blir boende lenge, sier en av naboene til avisen.

Han ønsker å være anonym.

De fem naboene tok tidligere i år affære da de fikk vite at huset i Røaveien 18 skulle rives, og at det var tegnet inn tre nye boliger på tomten. De kjøpte huset og sørget samtidig for at det i fremtiden ikke kan bygges tettere eller høyere på tomten.

– Boligen ligger i et lite område på Røa som fortsatt ikke er ødelagt av utbyggere, sier naboen til avisen.

Ikke vært borti lignende

Eiendomsmegler Rune Morten Pedersen hos Privatmegleren Scenario sier til Akersposten at den forrige eieren la eiendommen ut for salg for 18 millioner kroner. Naboene bød 16,5 millioner, og fikk tilslaget i slutten av august i år.

Plan- og bygningsetaten har tidligere godkjent bygging av tre eneboliger på tomten, men nå har de fem naboene tinglyst servitutter på eiendommen, som blant annet regulerer hvor høyt det kan bygges.

Til VG sier Pedersen at han aldri har vært borti en lignende sak.

– Jeg har hørt om folk som har kjøpt naboeiendommer, men ikke med slike restriksjoner. Det har vært mye fortetting på Røa, og det har disse naboene sett seg lei på.

Selger trolig med tap

Naboene omtaler Plan- og bygningsetatens tidligere godkjenning av tre hus på tomten som en rasering av nærområdet. De er ikke blide på fortettingen som foregår.

– De eneste som profiterer på denne utviklingen, er utbyggere. Områdene forringes visuelt, og bokvaliteten for både områdets nye og eksisterende beboere forsvinner, sier en av naboene.

Naboene la nylig huset ut igjen for salg med en prisantydning på 12,9 millioner kroner. De var imidlertid ikke helt fornøyde med budet på 11,6 millioner som kom inn etter den første visningen.

– I dag har vi lagt boligen ut igjen på Finn med en prisantydning på 12,6 millioner kroner. Så får vi se, sier Pedersen til VG.

Blir eiendommen solgt for 12,6 millioner, vil trivselstiltaket i nabolaget ha kostet de fem naboene 780.000 kroner hver.

Publisert: 04.11.19 kl. 23:06