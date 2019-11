GROVT: Anita Krohn Traaseth mener deler av innholdet i kronikken «Overklassens omsorgssvikt» var grovt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NRK trakk kronikk om Traaseth

Tirsdag publiserte NRK Ytring en kronikk med tittelen «Overklassens omsorgssvikt». Samme dag trakk statskanalen teksten tilbake.

«NRK har funnet det riktig å trekke teksten tilbake til den er nærmere bearbeidet», skriver NRK.

Kronikken er skrevet av spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Eystein Victor Våpenstad, ved VID vitenskapelig høgskole.

Våpenstads kronikk kom som et svar på en kronikk Anita Krohn Traaseth skrev i Aftenposten der hun adresserer unge kvinner med lederambisjoner.

«Jeg og vi (for mannen har også et krevende ansvar på jobb) har trent mye på å dele ansvaret, spørre andre om de kan stille opp, slippe kontrollen hjemme og la barna våre gå litt for «lut og kaldt vann» av og til. Vår erfaring så langt er at det kan bli skikkelige fine folk av barn som lærer seg tidlig å ta ansvar. De blir selvstendige, fikser ting selv, kommer seg til trening på egen hånd, lager matpakke og middag fra tidlig alder.», skriver Traaseth i kronikken.

– Grovt

I kronikken NRK har avpublisert går Våpenstad hardt ut mot Traaseth.

«Det er skremmende at en kjent næringslivsleder oppfordrer til omsorgssvikt. Det er å åpent benekte små barns behov og å vise sin brutale kynisme gjennom ensidig å velge seg selv og sin egen vei mot toppen», skriver han blant annet.

Til Kampanje sier Traaseth at hun ikke synes det er feil at kronikken ble avpublisert, men påpeker at kvalitetssjekken burde vært gjort på forhånd.

– Jeg synes det var spesielt at de publiserte den uten at jeg fikk samtidig imøtegåelse, og oppsummert synes jeg den er et bevis på kronikken jeg skrev i Aftenposten hvor jeg prøver å forberede unge kvinner som vil bli ledere på hvordan de vil bli behandlet og omtalt i media. Jeg synes dette er grovt, sier Traaseth til Kampanje.

Vil beklage

Programredaktør for NRK Ytring, Kyrre Nakkim, sier til Kampanje at de selv tok initiativ til å avpublisere kronikken, og forteller at han vil beklage til Traaseth.

– Jeg beklager formen og at etterlatt inntrykk er at den er rettet mot henne og barna.

Han forklarer at teksten ble vurdert til at den «kanskje var noe for spiss og personrettet».

Våpenstad selv ønsket ikke kommentere saken overfor Kampanje eller Dagbladet som har vært i kontakt med ham.

– Den skal redigeres om. Antar at den kommer på igjen i morgen i ny versjon, skriver førsteamanuensen i en SMS til Dagbladet.

Publisert: 13.11.19 kl. 01:28







