PARAT: Gunnvor Engtrø sitter klar til å ta imot telefoner på legevakten i Hå kommune tirsdag kveld. Foto: Privat

Gunnvor (73) er tilbake i jobb som sykepleier

Gunnvor Engtrø (73) har brettet opp ermene. Sykepleieren tar nå imot telefonene til legevakten i Hå kommune i Rogaland.

Da Gunnvor hørte at coronaviruset var i anmarsj gikk hun i selvpålagt karantene for å være klar til å jobbe hvis det skulle være behov for hennes arbeidskraft. Det er det nå.

– Jeg meldte fra at hvis dere trenger meg, så er jeg klar! sier Gunnvor Engtrø til VG.







Hun begynte å jobbe igjen den 14. mars og har allerede tatt en del vakter.

– Ansvar for å hjelpe

Siden hun som 73-åring selv er i risikogruppen – eldre rammes hardere av viruset – tar hun imot telefonene til legevakten.

– De trenger meg like mye der som i kontakt med pasientene, sier Gunnvor, som forteller at hun jobbet fulltid på legevakten i Hå helt til hun var 72.

Da fikk hennes mann hjerneblødning og Gunnvor valgte å være hjemme og ta vare på ham til han døde i januar. Nå er hun i gang igjen.

– Jeg har sagt at jeg kan jobbe akkurat så mye de trenger meg, om det så er hundre prosent og mer. Vi har et ansvar for å hjelpe kollegene våre slik at vi ikke mister spisskompetanse, sier Gunnvor.

– Nå trengs alle

For henne var det helt selvsagt å trå til og hun oppfordrer andre pensjonister med helsefaglig bakgrunn – om de har muligheten – til å melde seg til tjeneste.

– Man kan tilrettelegge arbeid for oss slik at vi kan gjøre ting uten å bli fullt eksponert for smitte. Nå trengs alle, sier Gunnvor som føler seg privilegert over å kunne bidra.

– Jeg er så stolt over å være sykepleier og så takknemlig for at jeg valgte dette yrket. Det er godt å være tilbake igjen, avslutter 73-åringen.

Monica Orstad, leder for legevakten i Hå, forteller at Gunnvor tok direkte kontakt med henne siden 73-åringen har jobbet på legevakten før.

– Også folk som er hjemme i ulønnet permisjon med barn har meldt seg til disposisjon. Det er en kjempeflott dugnadsånd, sier Orstad.

Publisert: 26.03.20 kl. 08:54

