FULLT: En frustrert VG-leser tok dette bildet i morgenrushet, etter at det de siste dagene har vært færre avganger som gjør at folk må stå tett sammen. Ruter sider de har satt inn to ekstra busser fordi det har vært trykk på denne linjen. Foto: Privat

Slik så det ut på bussen i rushtiden i Oslo

Mandag kuttet Ruter rutetilbudet i hovedstaden med 15 prosent. Onsdag morgen så det slik ut på 20-bussen i rushtiden.

«Kollektivtrafikken holdes i gang, men for å prioritere ressursene riktig, blir det færre avganger enn vanlig», skriver Ruter om kuttet i avganger mandag.

To dager senere får VG tilsendt et bilde av en temmelig full 20-buss. Bildet er tatt i 07-tiden onsdag morgen.

Avsenderen er sykepleierstudenten Cristine Frøystein (24) som var på vei til sin praksisjobb på et sykehjem i Oslo. Hun har en samfunnskritisk jobb, både som praksisstudent og som fast ansatt ved en omsorgsbolig.

– Jeg tenker at det ikke er helt forsvarlig med tanke på situasjonen vi er i nå. Jeg synes også det er spesielt at Ruter kutter ned i rushtiden for oss som må på jobb. Jeg har ikke bil og må ta bussen, sier hun.

Knut-Martin Løken i Ruter medgir at denne bussen var for full.

– Det er for fullt i denne ene bussen. Her må folk følge reiserådene, og instruksjonene fra myndighetene. Reis kun kollektivt hvis du må, og skal til samfunnskritisk jobb, sier Knut-Martin Løken, som er pressevakt i Ruter, til VG.

Mener det var riktig å kutte

Han legger til at operativ uteleder registrerte én buss som var for full onsdag morgen, mens to andre leddbusser var halvfulle.

– Vi har satt inn to ekstra leddbusser fordi det har vært trykk på 20-linjen. 20 og 21 har færre busser i rushet, men kjører fremdeles åtte ganger i timen.

– Var det riktig å kutte antall avganger?

– Vi mener at det var riktig å gjøre det tiltaket som vi gjorde på mandag, men vi følger hele tiden situasjonen for å se om tiltakene fungerer som vi har tenkt.

Ber folk vente

Løken oppfordrer de som kan vente om å gjøre det hvis de ser fulle busser, trikker og T-baner.

– Vi må be våre passasjerer om å vente hvis en ser at bussen er for full. Vi ber om at alle følger råd fra myndighetene, og viser hensyn til hverandre og de som jobber i kollektivtrafikken.

– Burde ikke Ruter ta ansvaret for at folk kommer seg på jobb tidsnok?

– Vi søker hele tiden å ta det ansvaret. Vi kjører hele tiden busser nå hvor det er svært få mennesker om bord. Vi leter etter de beste løsningene, men i disse dagene er det utfordrende.

