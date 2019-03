arrow-left







arrow-right expand-left GIKK TIL ANGREP: Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne ble funnet med alvorlige skader på Skjetten fredag kveld. Det ble avfyrt skudd i forbindelse med pågripelsen av en mann på stedet bevæpnet med øks.

Mann med øks skutt av politiet – kritisk skadet

Politiet avfyrte fredag kveld skudd mot en mann i 30-årene bevæpnet med øks på Skjetten utenfor Lillestrøm. Mannen er kritisk skadet.

Det var etter melding om at en kvinne var alvorlig skadet at politiet rykket ut i 18-tiden fredag kveld.

Politiet fikk raskt lokalisert kvinnen, og ambulanse var også raskt på stedet.

– Kvinnens skadeomfang er ukjent, men det ble betraktet som alvorlig på stedet, sier politiinspektør Olav Unnestad til VG.

Kvinnen, som er i 40-årene, er fraktet til Akershus universitetssykehus.

Angrep politiet

På stedet der den skadede kvinne ble funnet, ble det observert en mann med øks.

– I forbindelse med pågripelse av denne mannen, oppsto en situasjon hvor politiet måtte avfyre skudd, sier Unnestad.

– Han ble skutt av politiet da han nektet å etterkomme ordre og etter hvert gikk til angrep på patruljemannskapene.

Han er fraktet til Ullevål sykehus i Oslo og tilstanden betegnes som kritisk, men stabil.

Mannen er en kjenning av politiet, forteller politiinspektøren til VG. Han vil imidlertid ikke kommentere hvilke type saker mannen har vært involvert i tidligere.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om kvinnes skader skyldes øks.

Spesialenheten etterforsker

Unnestad sier politiet foreløpig ikke vet noe om relasjonen mellom mannen og kvinnen, og sier det er for tidlig i etterforskningen til å kunne si noe om dette.

Hendelsen skjedde utendørs, opplyser politiet til VG.

Politiet har opprettet etterforskning og jobber på stedet.

– Det vil også være en etterforskning av skadene kvinnen er påført, sier Unnestad.

Politiinspektøren sier til VG at ingen polititjenestemenn kom til skade under pågripelsen, men at de blir tatt vare på av lokal arbeidsgiver.

Spesialenheten er rutinemessig varslet om hendelsen og vil etterforske saken, skriver politiet.

22.03.19 20:35 Oppdatert: 22.03.19 21:40