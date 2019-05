PÅGRIPES: Her pågripes en av de siktede etter drapet i Mehamn i Finnmark. Foto: VG-TIPSER

Drapet i Mehamn: Fant blodspor i bil

Politiet mener at de to drapssiktede mennene forlot åstedet i en bil etter drapet i Mehamn natt til lørdag. Noen timer senere ble de pågrepet i bygda.

Politiet har sikret seg et skytevåpen og flere spor som har gitt dem verdifull informasjon om hendelsesforløpet etter drapet på islandske Gisli Thor Thorarinsson natt til lørdag.

– Vi har blant annet gjennomført undersøkelser av en bil, som vi vet har vært benyttet i etterkant av handlingen. I bilen ble det gjort funn av blod, opplyser avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen til VG.

Politiet har så langt avhørt rundt 40 vitner i forbindelse med drapet i Mehamn i Finnmark.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som skjedde i timene før drapet ble begått. Vi avhører vitner som kjente avdøde og de siktede, eller som var sammen med de siktede i timene før. Vi har også snakket med vitner som kan beskrive forholdet mellom avdøde og de siktede litt lenger tilbake i tid, opplyser Pettersen.

AVSNITTSLEDER: Avsnittsleder Torstein Pettersen opplyser at å belyse en forutgående konflikt mellom en av de siktede og avdøde blir viktig for etterforskningen. Foto: Terje Mortensen

Erkjenner ikke skyld

To menn er siktet i saken. De er begge varetektsfengslet.

Den ene mannen erkjenner at han var på stedet, at han avfyrte et våpen og at det gikk av et skudd. Men han erkjenner ikke straffskyld for drap, opplyser Pettersen til VG.

– Han ble avhørt i går. En forutgående konflikt er en sentralt tema i avhør. Vi ønsker å belyse hva den har gått i, sier opplyser Pettersen.

Denne mannen var under etterforskning for trusler mot den avdøde og hadde besøksforbud.

Den andre siktede nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Opplysninger om rus

– Hvorfor drar de siktede fra stedet? Er det et fluktforsøk?

– Vi har ikke gjort oss opp noen klar mening om hvorfor de drar fra stedet. Om det er et fluktforsøk, skal jeg ikke uttale meg om, men de befant seg fortsatt i bygda da de ble pågrepet klokken 10.50.

Pettersen opplyser at selve pågripelse gikk relativt udramatisk for seg. Det er foreligger opplysninger i saken om at de siktede var under påvirkning av alkohol og narkotiske stoffer.

– Blodprøvene som er tatt vil vise om dette stemmer, sier Pettersen.

Han opplyser at den gjenstår en del avhør i saken, men at politiet har kontroll på saken.

Publisert: 02.05.19 kl. 16:37