Hovedmennene i den store dopingsaken i Bergen er dømt til åtte og et halvt år og fem års fengsel

I alt sju menn er i Bergen tingrett dømt for produksjon og salg av dopingmidler. Straffene er fra åtte og et halvt år til ett år og ni måneders fengsel.

NTB

Nå nettopp







Politiet har etterforsket saken siden 2015. Rettssaken startet 21. januar i år. Tirsdag 14. mai la aktor, statsadvokat Trond Høvik, ned påstand om fengsel i ni og et halvt års fengsel for den ene og åtte års fengsel for den andre av de to hovedmennene.

En mann ble dømt til ett år og ni måneders fengsel, en mann fikk to år, to menn ble dømt til to og et halvt års fengsel og en mann til tre og et halvt år.

To av de tiltalte kommer fra Sunnfjord, to fra Bergen og tre fra Buskerud. Den eldste av dem var 36 år gammel da saken kom opp i retten og den yngste 27 år.

I fjor høst ble tre andre menn dømt i samme sak. I alt oppretter politiet straffesak mot over hundre menn i flere politidistrikter. 36 menn skal ha hatt en større eller mindre rolle i dopingnettverket.

Etterforskningen av saken, som gikk under navnet Operasjon Hush, viste at de hadde produsert og solgt dopingmidler verdt over 30 millioner kroner.

Publisert: 28.08.19 kl. 12:22