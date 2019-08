Lørenskog-forsvinningen: Politiet har sikret skoavtrykk på stedet

LILLESTRØM (VG) Politiet jakter eieren av en sko av merket Sprox i størrelse 45. Skoavtrykket ble funnet på åstedet der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og politiet tror de tilhører en gjerningsmann.

Politiet opplyser at de har sikret et skoavtrykk på åstedet i Sloraveien 4.

– Avtrykket er videre funnet på et sted, og avsatt på en slik måte, at politiet vurderer det som sannsynlig at det tilhører en gjerningsperson, opplyser etterforskningsleder Tommy Brøske i dagens pressekonferanse.

Politiet har sikret og identifisert flere skosåleavtrykk på området, men Brøske presiserer at dette er det eneste hvor politiet så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker.

SKOAVTRYKK: Politiet offentliggjorde i dag et bilde av skoavtrykket de har sikret seg på åstedet. Foto: Politiet

Størrelse 45

Avtrykket av fritidsskoen, som skal være av merket Sprox, er sannsynligvis fra en sko i størrelse 45, opplyser etterforskingslederen.

– Dette skosåleavtrykket ble før sommeren sendt til en rekke utenlandske politimyndigheter for hjelp til identifisering. Kort tid etter fikk vi svar fra Tyskland, sier Brøske.

Den aktuelle Sprox-skoen selges ifølge Brøske både i Norge og utlandet.

– I Norge er skoen solgt i butikkjeden Sparkjøp, og skoen er i Norge solgt i to ulike modeller.

Det har gått 301 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem.

Brøske uttalte nylig i et intervju med VG at politiet denne høsten har behov for å få ut med ny informasjon, og at sentrale etterforskningsoppgaver er å identifisere ukjente kjøretøy og personer. Selve åstedet ble løftet frem av Brøske som sentralt fremover.

– Dette gjelder for eksempel trusselbrevet, identifisering av kjøretøy og personer og sentrale spor på åstedet, sa Brøske til VG.

Da politiet ble gjort kjent med trusselbrevet i oktober i fjor, tydet alt på en økonomisk motivert kidnapping, hvor milliardærektemann Tom Hagen var blitt plukket ut blant Norges rikeste av kyniske kidnappere.

– Det er ingen hemmelighet at det er svært sentralt å identifisere hvem som har vært på åstedet i det aktuelle tidsrommet, sier Brøske.

Endret hovedhypotese

Før sommeren endret politiet sin hovedhypotese på bakgrunn av manglende livsbevis og liten vilje til reell forhandling fra de angivelige bakmennene.

De mener nå det er mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen har blitt drept, og at de kunne stå overfor en fingert kidnapping. Hvis den teorien stemmer, er det naturlig at også brevet er en del av det fingerte opplegget som skulle skape et inntrykk av at man sto overfor en kidnapping med et økonomisk motiv.

PRESSEKONFERANSE: Etterforskningsleder Tommy Brøske. Foto: Harald Henden, VG

Betalte over ti millioner

8. juli skal den angivelige motparten ha sendt en melding til familien hvor det fremgår at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Kort tid etter betalte Tom Hagen over ti millioner norske kroner.

Etter det VG kjenner til, har familien fortsatt ikke fått noe livsbevis.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden sa da at han forventet at kontakten fra motpart ville få følger for politiets etterforskning av saken.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sa like etter, at meldingen fra en angivelig motpart ikke endret noe for politiet.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Foto: POLITIET / PRIVAT

