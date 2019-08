Lørenskog-forsvinningen: Politiet har sikret skoavtrykk på åstedet

LILLESTRØM (VG) Politiet jakter eieren av en sko av merket Sprox i størrelse 45. Skoavtrykket ble funnet på åstedet der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og politiet tror de tilhører en gjerningsmann.

Det opplyste politiet på en pressekonferanse i Lillestrøm onsdag - og ber nå om publikums hjelp.

– Avtrykket er videre funnet på et sted, og avsatt på en slik måte, at politiet vurderer det som sannsynlig at det tilhører en gjerningsperson, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

Politiet har sikret og identifisert flere skosåleavtrykk på åstedet i Sloraveien 4, men Brøske presiserer at dette er det eneste hvor politiet så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker.

SKOJAKT: Politiet tror skoavtrykket på åstedet tilhører en gjerningsperson. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

SKOAVTRYKK: Politiet offentliggjorde i dag et bilde av skoavtrykket de har sikret seg på åstedet. Foto: Politiet

Sprox-sko i størrelse 45

Avtrykket av fritidsskoen, som ifølge politiet er av merket Sprox, er sannsynligvis fra en sko i størrelse 45, opplyser etterforskningslederen.

– Dette skosåleavtrykket ble før sommeren sendt til en rekke utenlandske politimyndigheter for hjelp til identifisering. Kort tid etter fikk vi svar fra Tyskland, sier Brøske.

Den aktuelle Sprox-skoen selges ifølge Brøske både i Norge og utlandet.

– I Norge er skoen solgt i butikkjeden Spar Kjøp, og skoen er i Norge solgt i to ulike modeller. Men jeg understreker at begge modellene har det samme skosålemønsteret som er avsatt og sikret på åstedet, og for oss er det altså skosålemønsteret som er det interessante, og det er det samme på begge modellene som er solgt i Norge, sier Brøske.

I Norge er skoen til salgs i alle Spar Kjøps 24 butikker, og denne skomodellen har vært i salg fra august 2016 til mai 2019, opplyser politiet. Men den aktuelle skoen må naturligvis ha vært solgt før oktober 2018.

Det skal finnes i underkant av 1500 slike skopar.

Her er en oversikt over Spar Kjøp-butikkene på Østlandet:

Øvrige Spar Kjøp-butikker i Norge: Arendal, Bergen (fire stk.), Bryne, Førde, Haugesund, Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, Lyngdal, Sandnes, Stavanger, Stord, Tromsø, Trondheim, Ålesund.

Søker kontant-kjøpere

Brøske understreker at de leter etter noen som har betalt skoene kontant, og at andelen kontantkjøp er vesentlig færre.

– Med bakgrunn i det vi har redegjort for til nå ber vi om at personer som har kjøpt denne Sprox-skoen i Norge i størrelse 44, 45 eller 46, i perioden august 2016 til mai 2019 – og betalt skoene kontant – om å ta kontakt med politiet.

Politiet har oversikt over de skokjøpene som er betalt med kort.

– Jeg oppfordrer de som eventuelt er usikre på om de har betalt kontant eller med bruk av kort, om å ta kontakt med politiet, sier Brøske.

Han ønsker at folk tipser via telefon, eller bruker politiets nettløsning for tips.

SKOSPOR: Her er en modell av skoen med samme skosålemønster som politiet sikret på åstedet. Foto: Politiet

Farge uten betydning

Brøske viste frem en modell med samme skosålemønster under dagens pressekonferanse, og understreker at det er mønsteret de er på jakt etter.

– Jeg gjør oppmerksom på at selve skotypen og overlæret ikke er samme type, men det er det samme skomønsteret. Jeg presiserer også at skosålen kan forekomme i flere farger, og understreker på nytt at det er uten betydning for politiet, sier Brøske.

SKOSÅLEMØNSTERET: – For oss er det altså skosålemønsteret som er det interessante, sier etterforskningsleder Brøske. Foto: Politiet

Holden: – Virker lovende

– Jeg tenker at dette er en positiv utvikling av saken, sier Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden til VG om skoavtrykket.

– Her har man et konkret holdepunkt i etterforskningen, som politiet da nøster seg videre ut ifra. Dette virker lovende.

Tror ikke Hagen er i live

Det har gått 301 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem.

Før sommeren endret politiet sin hovedhypotese på bakgrunn av manglende livsbevis og liten vilje til reell forhandling fra de angivelige bakmennene.

De mente det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen har blitt drept, og at de kunne stå overfor en fingert kidnapping.

– Det er ingen endring av politiets hovedhypotese, vi står fremdeles ved de vurderingene vi gjorde før sommeren, og som vi også gjentok ved vår forrige pressebrifing 6. august, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i pressekonferansen onsdag.

Betalte over ti millioner

8. juli skal den angivelige motparten ha sendt en melding til familien hvor det fremgår at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Kort tid etter betalte Tom Hagen over ti millioner norske kroner.

Brøske opplyser at det ikke har vært noen ny kontakt siden 8. juli, og siste kjente livstegn er derfor fremdeles 31. oktober 2018.

– Vi har tatt henvendelsene som kom i juli på alvor. Der ble det opplyst at Hagen er i livet, sier Brøske.

– Med andre ord, vi opprettholder vår vurdering om at Anne-Elisabeth Hagen mest sannsynlig ikke er i live. Samtidig understreker jeg igjen at vi ikke har bevis for at hun er død, og vi har forståelse for at den siste kontakten i juli ga familien et håp. Det er ikke noe mer politiet ønsker enn at Hagen er i live og kan gjenforenes med sin familie.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Foto: POLITIET / PRIVAT

Bistandsadvokat Holden presiserer at det ikke er en konflikt mellom familien og politiet.

– Så er det nå en gang alltid slik at en familie i en slik situasjon alltid vil ha et håp om at hun er i live, inntil det motsatte er bevist. Det er enormt krevende for familien å stå i denne situasjonen over så lang tid. Samtidig så opplevde de en utvikling som dette som positivt.

Publisert: 28.08.19 kl. 12:01 Oppdatert: 28.08.19 kl. 13:00