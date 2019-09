STOPPET: Her blir Abdellah Elhafedi stoppet av politiet utenfor Oslo S. Foto: Privat

Abdellah (22) ble feilaktig anholdt på Oslo S: – Jeg følte meg ydmyket

Abdellah Elhafedi (22) ble anholdt av politiet, fordi en person med lignende klær ble observert med det politiet trodde var et skytevåpen.

For mindre enn 10 minutter siden







22-åringen hadde vært i Drammen fredag kveld, og var i telefon med romkameraten mens han gikk gjennom Oslo S.

– Plutselig hører jeg mye rop. Så ser jeg flere politimenn komme løpende mot meg. Det var sikkert seks av dem. Jeg ble dyttet hardt inn i leskuret og de setter håndjern på meg, forteller han.

– Jeg fikk helt panikk.

Ifølge Elhafedi begynte flere å filme opptrinnet.

– Jeg følte meg ydmyket, sier han.

Elhafedi hadde på seg en hvit jakke, sort bukse og en rumpetaske over skulderen.

– Jeg ble ransaket foran alle, og forsøkte å forstå situasjonen. På dette tidspunktet skjalv jeg. De dyttet meg inn i en politibil, fortsetter han, og hevder at han ikke fikk noen forklaring på hvorfor han ble anholdt.

FORSTO INGENTING: Abdellah Elhafedi forteller at han fikk sjokk da politiet stoppet ham på Oslo S og mistenkte ham for å bære skytevåpen. Foto: Privat

Lette etter skytevåpen

Rumpetasken han hadde rundt skulderen ble ifølge 22-åringen ransaket. Elhafedi ble så forklart at en mann med lignende klær var observert med et skytevåpen.

– Jeg har aldri holdt på med sånt. Jeg har aldri vært i et slikt miljø, sier han.

– Dette er prosedyre, sier politiet til meg. Jeg forstår ikke at de skulle agere på en slik måte. Jeg er i sjokk.

les også Politireformen: «I en privat bedrift ville det ikke vært en eneste ansatt igjen»

Elhafedi forteller så at politimannen tok beslag i førerkortet hans. En annen politimann ble igjen med ham i politibilen, og forsøkte å forklare situasjonen.

– Dette er profilering

Elhafedi mener at han ble sittende i politibilen i rundt ti minutter.

– Jeg følte meg som et dyr som hadde gjort noe galt, jeg følte meg så liten, sier han.

22-åringen skal ha blitt kjørt fra trikkestoppet ved Oslo S mot Europarådets plass. Her ble han sluppet av. Han reagerer på oppførselen til politiet da de fant ut at han ikke var personen de var på utkikk etter.

– Jeg forventet at de skulle være mye mer ydmyke, sier han.

Elhafedi mener hudfargen hans kan ha spilt en rolle.

– Dette er profilering. Jeg har aldri hatt kontakt med politi i mitt liv, og jeg følte meg så umyndiggjort, sier Elhafedi.

les også Politiet avfyrte skudd under biljakt: – Han skjøt for å drepe eller skade oss

– Basert på informasjonen politiet hadde – at en person med lignende klær som deg var observert med et skytevåpen – forstår du at politiet agerte som de gjorde?

– Jeg forstår at politiet må handle raskt. Men de har studert hvordan de skal agere i disse situasjonene. De bare antok jeg hadde et våpen, selv om de kunne se at jeg ikke hadde det.

Tilbakeviser profileringspåstand

Operasjonsleder Sven Christian Lie bekrefter at det var en hendelse på Oslo S fredag kveld.

– Vi fikk inn melding klokken 21.45 i kveld. En vekter meldte inn til oss at en person var observert med et skytevåpen.

Politiet ble gitt et signalement som gjorde at de stoppet tre personer i nærheten av sentralstasjonen, opplyser Lie.

les også Politifolk gråter på jobb – etterlyser tiltak

Han benekter på det sterkeste at det er snakk om profilering.

– Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Vi agerte basert på en klesdrakt vi så på et overvåkningskamera. At politiet i Oslo skal drive med profilering er helt uaktuelt. Det skjer ikke i denne byen, sier Lie.

Operasjonslederen opplyser at politiet har gode ledetråder for hvem personen var. Ifølge et vitne skal det ha vært snakk om en softgun, ikke et skytevåpen, forteller politiet.

– Vi beklager at han ble kontrollert, og jeg skjønner at det oppleves brutalt. Basert på opplysningene vi hadde, og sikkerheten for våre politifolk, er det viktig at vi er kontante i slike situasjonen, sier Lie.

Publisert: 01.09.19 kl. 22:30







Mer om