Statsminister Erna Solberg besøkte Greverud sykehjem i Oppegård tidlig i valgkampen. Foto: Terje Pedersen

Erna Solbergs valg-appell: Eldre skal få være sjef i eget liv

Nå er valget ditt. Du kan være med og bestemme hvordan din kommune skal styres. Da bør du lete etter kandidater som brenner for de sakene du er opptatt av.

Høyre har i valgkampen presentert tydelige valgløfter. En god utdanning er det viktigste vi kan gi ungdommene våre for at de skal kunne lykkes. Derfor har vi presentert 50 skritt som skal sørge for at flere unge fullfører videregående opplæring. I skolen må vi prioritere det viktigste først: det er kvalifiserte lærere, tidlig innsats og tettere oppfølging av ungdom som står i fare for å falle fra.

Høyre vil sikre at eldre får være sjef i eget liv. De fleste 80- og 90-åringer bor hjemme, og ikke på sykehjem. Eldre som bor hjemme bør oppleve trygghet, trivsel og god hjelp. Ensomhet skal bekjempes med aktivitet. Derfor ønsker vi at hjemmeboende eldre skal få tilbud om å delta på aktiviteter de selv ønsker. Sammen med frivillige skal kommunene bidra til en hverdag med mening.

Høyre vil ha ja-kommuner som ønsker arbeidsplasser og utvikling velkommen. Vi skal stanse utslippene, ikke utviklingen. Derfor vil Høyre at alle kommuner skal ha egne klimaplaner. Høyre-kommuner skal ta i bruk ny teknologi, skape grønn vekst og gjøre det lett å velge klimavennlig.

Foretrekker du politikere som ser etter løsninger i stedet for problemer? Da synes jeg du skal gi din stemme til Høyre.

Godt valg!

Publisert: 08.09.19 kl. 13:36







