Bekymret før markering i Stavanger: Tusenvis demonstrerer

Lørdag er det en støttemarkering for «Black lives matter» i Stavanger. Over 4000 mennesker meldte sin interesse på Facebook, og tusenvis møtte opp, det er mer enn hva kommunen synes er forsvarlig.

– Vi har ikke noen tall på hvor mange som kommer. Det kan komme et par hundre eller det kan komme tusen, sier beredskapssjef Torstein Nilsen til VG.

Han var bekymret for at det skal komme for mange og for at folk skal bli stående med under én meters avstand.

Nå melder Stavanger Aftenblad om at flere tusen har møtt opp på markeringen og at folk står tett i tett.

Fredag var det demonstrasjon også i Oslo. Flere tusen dukket opp og regelen om én meters avstand ble ikke overholdt.

– Det er jo samme forhold som i Oslo. Vi er bekymret smittevernmessing, at mennesker står tett sammen og bruker kollektivtransport. Sånn blir det fort i sånne markeringer, mer enn vi synes er forsvarlig, sier Nilsen.

Han påpeker at kommunen ikke ville stoppe markeringen, men at han på det sterkeste oppfordrer til at folk selv må opptre forsvarlig.

– Da er poenget at folk må ta det solidariske ansvaret, sier beredskapssjefen.

Stavanger har mannskap og politi ved Byparken der markeringen er, men ikke mer politi enn hva som er vanlig under slike markeringen, forteller Nilsen.

– Vi regner med at dette går på en grei måte. Det er en ekstremt spesiell situasjon med pandemien og en sånn markering på samme tid, men vi har stor forståelse for at folk vil vise sin støtte.

– Det er arrangøren selv som er ansvarlig for å følge gjeldende anbefalinger. Vi anbefaler ikke samlinger som dette, men gir ikke forbud, sa smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune til avisa.

Bent Høie skrev på sin facebookside at de som demonstrerte i Oslo på fredag må holde seg hjemme om de opplever symptomer på corona, ettersom de har vært i risiko for smitte:

– I Norge står ytringsfriheten sterkt, ingenting rokker ved den. Heller ikke coronasituasjonen. Men nå står vi i en pandemi, da må vi gjøre ting annerledes enn vanlig, skrev helseministeren blant annet.

Det var oppstod forvirring i forkant av demonstrasjonen i Oslo. På grunn av smittevern besluttet arrangørene at bare 50 utvalgte kunne være med, men flere stilte opp på eget initiativ likevel.

Markeringen i Oslo: Tusenvis demonstrerte utenfor Stortinget

Antirasistisk front er arrangøren av markeringen i Stavanger. Lederen deres Nina Narvestad er ikke bekymret for dagens arrangement.

– Vi har seks vakter i gule vester som skal spre folk utover. Man skal holde avstand og folk trenger ikke stå rett foran scenen, vi har god lyd for markeringen. Vi tror det kommer til å gå greit, sier hun.

I motsetning til beredskapssjefen tror Narvestad at det kan komme opp mot to tusen mennesker.

– Det er det jeg ser for meg, så det blir viktig å si fra scenen at folk må ta hensyn og holde avstand, sier hun.

– Men dette er veldig viktig fordi vi ser gang på gang at politiet bedriver brutalitet mot vanlig folk, ofte mot folk med en annen hudfarge eller annen etnisk bakgrunn. Det skjer over hele verden. I dag støtter vi «Black lives matter».

