BADEPAUSE: Mannskapet på ubåten KNM «Uthaug» tok i helgen en pause over vann, og benyttet seg samtidig av sommerlige badetemperaturer i Hardangerfjorden. Foto: BERGE SKAATUN / AFP

Sjeldent syn: Her hopper ubåtmannskapet i vannet

Mannskapet på KNM «Uthaug» lot «kongens klær» falle i helgen, til fordel for en dukkert fra ubåten i Hardangerfjorden.

Sommeren har virkelig meldt sin ankomst i store deler av Norge de siste dagene. Flere deler av landet har kunnet melde om temperaturer opp mot 30 grader tirsdag.

Mannskapet på ubåten KNM «Uthaug» får ikke spesielt mye utbytte av denne tropevarmen, da de stort sett tilbringer hverdagen under vann.

I helgen lå ubåten i Hardangerfjorden og soldatene tok en tur opp til vannoverflaten. Der ble de observert kun iført badetøy, hvor de tok en dukkert fra fartøyet.

– Også soldatene våre må kjøle seg ned i sommervarmen, skriver Forsvarsdepartementet på sin Facebook-profil.

Bildene som er tatt viser opp mot 20 soldater både på ubåten og i vannet.

– Store deler av livet sitt tilbringer denne gjengen under vann. I helgen dykket de opp til en velfortjent pause, frisk luft og et forfriskende bad.

KNM «Uthaug» er ifølge nettstedet vol.no av Ula-klassen. Den norske marinen har seks ubåter av denne typen, og de ble bygget i Tyskland i perioden 1987–1992.

«Uthaug» kom til Norge i 1991.

Ubåten er 59 meter lang, 5,4 meter bred og 4,6 meter dyp. Vanligvis er det en besetning på 21 stykker om bord. Den gjør ti knop i overflateposisjon og mer enn 20 knop i nedrykket posisjon.

Ifølge tu.no skal dagens norske ubåter fases ut i takt med at nye kommer inn. Dermed vil Forsvaret for en periode seile med to ubåt-klasser. Nye ubåter er forventet levert fra 2026.

HVERDAG UNDER VANN: Forsvarsdepartementet skriver på sin Facebook-profil at soldatene også trenger å kjøle seg ned litt. Foto: BERGE SKAATUN / AFP

