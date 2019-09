Kraftig brann i forretningsbygg i Fredrikstad

Én person er sendt til legevakt etter en kraftig brann i et forretningsbygg i Fredrikstad sentrum tirsdag ettermiddag. Bygget ligger rett ved togskinnene og stoppet togene på Østfoldbanen.

Brannvesenet hadde først ikke kontroll på den kraftige brannen, men like før klokken fire kunne politiet melde på Twitter at brannen er under kontroll.

– Brannvesenet har kontroll på stedet. Ikke fare for spredning. Det er fortsatt mye røyk i området og folk bes om å holde seg borte fra brannstedet. Både tog- og biltrafikken går forbi brannstedet, skriver Øst politidistrikt.

Toglinjene var stengt forbi stedet, men åpnet igjen like etter klokken 15.30. Også riksvei 110 var stengt som følge av røyken, men denne ble gjenåpnet klokken 15.

– Det er ikke fare for trafikken nå, sier Samuelsen.

Bygget som brenner er et industribygg delt i fem seksjoner med ulike virksomheter.









Arbeidet med å slukke brannen er krevende, opplyser politi og brannvesen.

Politiet sier de ikke kan slå fast om noen personer er i bygget eller ei før de har fått gjennomsøkt det ordentlig, men at de fleste med tilknytning til bygget er gjort rede for.

– Vi vet ikke hvor mange som er evakuerte. Det er trolig ingen igjen i bygget, og at folk har evakuert seg selv. Vi må ha en opptelling etter hvert. Vi jobber nå i herdig med å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder sier Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til VG.

Det er foreløpig én person som har et lagerlokale i bygget som politiet ikke har fått kontakt med.

Én person er sendt til legevakt etter å innledningsvis ha forsøkt å slukke brannen, ifølge politiet.

Det brenner kraftig i et forretningsbygg i Fredrikstad sentrum tirsdag.

– Krevende arbeid

Lorentzen forteller at arbeidet med brannen er krevende.

– Det er en stor utfordring også med tanke på trafikken, og det krever mye ressurser både fra brannvesenet og politiet på stedet, sier operasjonslederen.

Brannvesenet opplyser at de har satt inn gravemaskiner i arbeidet i området der det har brent mest, for å få bedre tilgjengelighet i slukningsarbeidet.

Beboere i områdene St. Croix og Apenesfjellet oppfordres til å holde vinduene lukket og at ventilasjonsanlegg stengt.

Brannen spredte seg

Brannvesenet har mannskaper både fra Fredrikstad og Sarpsborg på plass for å prøve og slukke brannen.

– For kort stund siden tok det fyr i seksjon to, av de totalt fem seksjonene, sier vaktleder i 110-sentralen Øst, Atle Rønning til VG like før kl. 13.30.

Ifølge Rønning har brannen startet i et lite lager ved den første seksjonen, som nå fryktes å være totalskadet.

– Det har også rast ut en vegg ut mot jernbanelinjen. Brannen sprer seg og det er ingen kontroll foreløpig, sier Rønning.

Totalt har de ti brannbiler, med stort og smått på stedet. I tillegg har brannvesenet kalt inn ekstra mannskaper.

