MYE RØYK: Det brenner kraftig i et forretningsbygg i Fredrikstad sentrum tirsdag. Foto: Ole Morten Ersland

Ingen kontroll på kraftig brann i Fredrikstad

Det brenner kraftig i et forretningsbygg i Fredrikstad sentrum tirsdag ettermiddag. Bygget ligger rett ved togskinnene og stopper togene på Østfoldbanen.

– Brannen utvikler seg. Massiv røykutvikling, skriver politiet på Twitter.

Politiet opplyser til VG at det er snakk om et bygg delt i fem seksjoner med ulike virksomheter.

– Ingen kontroll der. Det er kraftig brann, sier operasjonsleder sier Trond Lorentzen i Øst politidistrikt.

Til NTB opplyser politiet at det ikke skal være personer i bygget. Det skal heller ikke være noen som er savnet eller skadet.

– Vi vet ikke hvor mange som er evakuerte. Det er trolig ingen igjen i bygget, og at folk har evakuert seg selv. Vi må ha en opptelling etter hvert. Vi jobber nå i herdig med å få kontroll på brannen, sier Lorentzen til VG.

Han forteller at arbeidet med brannen er krevende.

– Det er en stor utfordring og krever mye ressurser både fra brannvesenet og politiet på stedet, sier operasjonslederen.

Politiet oppfordrer beboere i områdene St. Croix og Apenesfjellet, om å holde vinduene lukket og at ventilasjonsanlegg stenges.

Brannen får også følger for trafikken. Bane NOR melder at strekningen Råde – Sarpsborg er stengt på Østfoldbanen på grunn av brannen. Også riksvei 110 mellom St. Croix og Grønnli er stengt.

