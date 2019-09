FRP-BASTION: Frank Sve er fylkesleder i Møre og Romsdal, et av Frps sterkeste fylker. Intet mindre enn fire Frp-statsråder kommer derfra: eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik, justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr og samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Krister Sørbø, VG

Frp-topper varsler oppvask: Må vurdere regjeringsdeltagelsen

Når Frp skal evaluere valgkampen, er et alternativ å gå ut av regjering. Det mener flere sentrale Frp-politikere.

Etter en valgkamp preget av bompengekaos og intern konflikt i regjeringen, gjorde Fremskrittspartiet (Frp) sitt dårligste kommune- og fylkestingsvalg på over 20 år. Nå mener flere Frp-topper at partiet må vurdere både politikken de fører og om Frp tjener på å sitte i regjering.

– Det vi har behov for nå er grundige drøftelser i partiet om regjeringsdeltagelse, hva vi får ut av det og politikken vår videre, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal.

Ingen av regjeringskameratene Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) har noen grunn til å juble over valgresultatet:

Sve: Ikke i regjering for enhver pris

Sve ledet Frp-landsstyrets bompengeopprør, som førte regjeringen inn i to måneder med dragkamp, et bompengeultimatum fra statsminister Erna Solberg (H) og så en intens konkurranse mellom regjeringspartnerne om å fremstå som den største vinneren.

– Det var vi som satt i gang prosessen, jeg og de andre fylkeslederne. Vi skulle fått mye mer, vi skulle fått det doble. Så da får vi gjøre det en gang til.

– En ny runde med krav fra landsstyret til regjeringen?

– Ja, klart det. Vi må gjøre det vi kan for å få politisk gjennomslag, ellers kan vi gå ut av regjeringen. Denne saken kom fra grasrota, og det kan godt hende det kommer flere saker, sier Sve og fortsetter:

– Vi hadde fått for lite på bompenger, og det har vi gjort noe med. Det må bli flere gjennomganger på andre områder.

– Tåler regjeringssamarbeidet det?

– Det gjenstår å se, men partiet vårt tåler ikke at vi ikke får gjennomført vår politikk.

– Hva må til for at Frp bør fortsette i regjering?

– Nå skal vi ha en gjennomgang av valget og situasjonen i partiet, og se hvordan vi kan få mer gjennomslag. Så blir det tiden fremover som avgjør om vi sitter i regjering ut perioden, men det gjør vi ikke for enhver pris.

Vil ut av regjering uten Molde-sykehus

Møre og Romsdal er det eneste fylket der Frp ikke går ned i fylkestingsvalget: Med 17,1 prosent, opp 3,9 prosentpoeng fra 2015, står de sterkt i partiet. Nå mener Sve regjeringen må levere på viktige saker i Møre og Romsdal for at han skal kunne reise til landsstyremøter i Oslo de neste to årene og si ja til videre regjeringssamarbeid.

– Hvis ikke regjeringen klarer å legge penger på bordet til sykehus i Molde, utvikling av Ålesund sykehus og fødeavdeling i Kristiansund, har jeg ikke nubbesjanse til å reise fra landets største Frp-fylke og si ja, sier Sve og fortsetter:

– Jeg kommer aldri til å godta at vi sitter i regjering hvis de ikke fikser sykehuset i Ålesund. Hvis ikke vi klarer å få orden på sykehusene på et års tid, ser jeg ingen grunn til at vi skal sitte i regjering og ta ansvar for det.

Hos regjeringspartner Venstre tar flere til orde for å bytte ut toppledelsen. Sve vil heller bytte ut politikk og prioriteringer, enn partileder Siv Jensen.

MISTER TILLIT: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen mener Frp lytte til velgere som forteller at de ikke lenger stoler på partiet. Foto: Helge Mikalsen

– Velgere sier de ikke stoler på oss

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant fra Troms og tidligere justisminister, mener det er naturlig at Frp evaluerer etter et dårlig valg, og at partiet vurderer om de er tjent med videre regjeringsdeltagelse.

– Vi må ha en gjennomgang for å se om vi posisjonerer oss riktig frem mot 2021. Hvis vi skal legge dagens meningsmålinger til grunn vil Frp bli så å si utradert, sier Amundsen til VG.

– Det er veldig få som tror regjeringen kan vinne valget i 2021 med den partisammensetningen den har i dag. Det er tid for å vurdere valgresultatet og se hvilke endringer som må gjøres, men den vurderingen må tas internt i landsstyret.

Tilbakemeldingene i valgkampen har vært klare:

– Vi har fått mye kjeft og mange velgere sier de ikke lenger stoler på oss. Det må vi ta innover oss. Velgerne har alltid rett.

Sentraliseringsskeptisk

Hva som må til for å løfte partiet, vil Amundsen diskutere med partifellene sine først.

– Mitt perspektiv er nordnorsk. Vi ser et Sp som har stormet voldsomt frem og tatt mange Frp-velgere. Det er et veldig tydelig signal fra innbyggere og velgere som opplever en sterk sentralisering.

I Nord-Norge handler det om nedbygging av Forsvaret, sentralisering av tjenester, redusert ambulansetilbud, utrygghet for akuttberedskapen og tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, mener Amundsen. Frp stemte for sammenslåing av de to nordligste fylkene.

– Våre velgere har reagert og gitt oss en veldig tydelig tilbakemelding om at regjeringens politikk fører til for sterk sentralisering. Det må vi lytte til, vi kan ikke bare arrogant avvise det.

Også Amundsen mener det er politikken som må byttes ut, ikke ledelsen.

– Dette handler om politikk, ikke persongalleri.

– Får Frp nok gjennomslag i regjering?

– Det er vurderinger jeg tenker at vi må ta internt.

VIL EVALUERE: Stortingsrepresentant Jon Helgheim er klar for å finne ut hva som gikk galt i årets lokalvalg, og hva som er veien videre. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Tar på å sitte i regjering

Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Buskerud og sentralstyremedlem, er også klar for å vurdere valget sammen med resten av Frp.

– Vi må sette oss ned og se på det, men klart at det tar på å sitte i regjering.

– Overlever regjeringssamarbeidet til 2021?

– Jeg har sluttet å spekulere i regjeringssamarbeidet.

– Bør dere vurdere ledelsen?

– Jeg har ingen formening om det i det hele tatt. Ingenting.

Nå må Frp vise hva som skiller dem fra de andre partiene, mener Helgheim.

– Vi må ta i noen skikkelige tak og vise at det er forskjell på hvem som styrer. Når man kommer til makt er det lett at man blir lik og kjedelig alle andre. Det gjelder alle partier.

Helgheim, som er innvandringspolitisk talsperson i Frp, mener partiet er tydelige på innvandring – men at de har fått gjennomslag for det meste det er flertall for i Norge.

– Vår politikk går enda lenger og vi er klare for en enda tydeligere innvandringspolitikk, for vi ser at det åpenbart er behov for det. Men det er velgerne som bestemmer, og de får den politikken de stemmer på, sier han og fortsetter:

– Når et overveldende flertall stemmer på partier som ikke vil kutte bompenger eller er for innstramminger i innvandringspolitikken, så blir det ikke det. Men Frp har stått på og presset frem flere innstramminger enn vi skulle fått bare basert på oppslutning.

– Årets valg er ikke et godt nok resultat fra Frp. Valgresultatet er en tydelig beskjed fra velgerne om at vi må levere mer og at de forventer mer av oss. Det tar vi på alvor. Vi skal evaluere valget på vanlig måte og drøfte i partiets organer hva som skal være strategien fremover og hvordan vi skal løfte partiet til høyere oppslutning i 2021 og 2023. Vi sitter i regjering for å påvirke politikken og få mest mulig gjennomslag for Frps velgere, sier partileder Siv Jensen.

– Velgerne vil se et tydeligere og tøffere Fremskrittsparti fremover. Vi må utgjøre en forskjell i kampen mot skatter, avgifter og offentlige inngrep og kampen for bomfrie veier, hjem uten eiendomsskatt og en streng innvandring og integreringspolitikk.

