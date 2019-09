ORDFØRERKANDIDAT: Diagnosen til Torstein Lerhol har bundet ham til rullestolen hele livet og langsomt tært på kroppen hans. Foto: Thomas Andreassen, VG

Torstein Lerhol kan bli ordfører i Vang: – Jeg elsker utfordringer

VANG (VG) Senterpartipolitikeren Torstein Lerhol skulle egentlig ikke bli eldre enn to år gammel. Nå kan han bli ordfører i Vang.

For mindre enn 10 minutter siden







Som ettåring ble senterpartipolitikeren Torstein Lerhol (33) diagnostisert med den da dødelige muskelsykdommen spinal muskel atrofi (SMA). Diagnosen har bundet ham til rullestolen hele livet og langsomt tært på kroppen hans.

Gjør deg klar: Kampen om storbyene

Det stopper imidlertid ikke 33-åringen fra å stille som ordførerkandidat i Vang, hvor han trolig kan bli verdens første liggende ordfører.

– Jeg er veldig spent. Meningsmålerne viser jo at jeg har en reell sjanse, men det er ikke over før den siste stemmen er talt, forteller Torstein Lerhol til VG mandag kveld.

les også Torstein Lerhol (Sp) har SMA: Syltynn begrunnelse for aldersgrense på million-medisin

På en måling som Sentio Research har gjennomført for avisen Valdres i august, lå Senterpartiet an til å få i underkant av 42 prosent. På målingen fikk Arbeiderpartiet 32 prosent, som er en nedgang på åtte prosentpoeng fra valget i 2015.

Saken fortsetter under bildet.







VANG: Ordførerkandidat Torstein Lerhol (33) sammen med assistenten Ida Heensbakken der hvor Lerhol bor.

Ordførerkandidaten forteller at han brenner for at folk skal finne sin plass i samfunnet.

– Jeg har lyst til å bli en inspirerende ordfører, som lytter til befolkningen og respekterer demokratiet. Jeg kommer til å være tydelig på hva jeg vil med kommunen vår, sier Lerhol.

– Noen utfordringer blir det

Senterpartier har de siste årene stått sterkt i Vang kommune. Lerhol meldte seg først inn i partiet som 19-åring fordi han var stor motstander av EU. Siden har ballen rullet. Ordførerkandidaten har tidligere vært leder for Senterungdommen i Oppland og sittet i sentralstyret.

Nå ligger han øverst på kandidatlisten til kommunen og kan potensielt ta over ordførerkjedet etter Vidar Eltun (Ap).

– Vidar Eltun har gjort en veldig bra jobb. Dersom jeg får den tilliten, er det en ære, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

ORDFØRER: Nåværende ordfører Vidar Eltun (Ap) sammen med ordførerkandidat Torstein Lerhol. Foto: Thomas Andreassen, VG

Hvis han blir ordfører til høsten, er han klar for oppgaven. For at Torstein skal kunne leve det aktive livet han gjør, innebærer det at han får hjelp av assistentene sine.

– Kan det bli noen utfordringer for deg dersom du blir ordfører?

– Noen utfordringer blir det, men utfordringene handler ikke om funksjonshemningen. Det er jobben som ordfører i seg selv som er en utfordring, men jeg elsker utfordringer.

Publisert: 09.09.19 kl. 19:03







Mer om