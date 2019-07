INGEN REGLER: Det er nesten bare «Kardemommen-loven» som gjelder for elektriske sparkesykler. Tre på en sparkesykkel er dermed tillatt, så lenge ferdselen ikke bryter med veitrafikklovens overordne regel: Den sier at enhver skal ferdes hensynsfullt, være aktpågiven og varsom slik at det ikke kan oppstå fare. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Politiet frykter dødsulykke med elsparkesykkel

Politiet er bekymret for at antall sparkesykler i hovedstaden øker, og er forberedt på at liv kan gå tapt.

– Vi ser svært mange utfordrende situasjoner, og antallet elektriske sparkesykler i Oslo bare øker. Jeg blir ikke beroliget av å høre at det kommer enda flere. Det er en bekymring. Vår oppgave er å hindre skadede og drepte i trafikken, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli, som leder trafikkpolitiet i Oslo.

– Er det bare et tidsspørsmål før vi får en dødsulykke i Norge?

– I lys av hva som har skjedd andre steder, er dessverre dette en tanke som svirrer i hodet på oss. Vi er forberedt på dette. Det er beklagelig at det er sånn, og vi håper selvsagt at det ikke skjer, sier Grønli.

LÆR GRUNNREGLENE! – Vi hadde kommet mye lenger om folk lærte seg og etterlevde grunnregler for trafikk, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli, som leder trafikkorpset i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ingen oversikt over antall

Elsparkesykler er å finne overalt i hovedstaden, senest giganten Lime som etablerer seg denne uken.

Bymiljøetaten kan i dag ikke gi noen oversikt over antall sparkesykler i byen, og Vegdirektoratet er ikke pålagt register eller kontroll med dette elsparkesykkel-markedet.

Grønli sier det nye trafikkbildet ikke har satt seg hundre prosent ennå og at politiet ikke ser konsekvensene fullt ut.

– Elsparkesykler utfordrer begrepet trafikksikkerhet på mange områder, sier han.

Se flere bilder fra hvordan elsparkesyklene i Oslo slenges fra seg i galleriet under.

expand-left arrow-right IKKE TIL HINDER: Trafikkreglenes paragraf 18.4 sier at det ikke er tillatt å sette fra seg elsparkesykkelen slik at den er til hinder eller til unødvendig ulempe for andre.

Trygg trafikk: – Ble ikke lyttet til

Organisasjonen Trygg Trafikk, som jobber for nettopp trygg trafikk, forteller at de gikk inn for nedre aldersgrense og hjelmpåbud opp til 16 år i høringen forut for det såkalte «Segway-vedtaket».

– Vi ble ikke lyttet til. Vi ser mye usikkerhet og ubehagelige situasjoner. Mange av brukerne behersker ikke elsparkesykkelen og setter jo av gårde rett ut i trafikken, uten å ha øvd seg. For fotgjengerne blir dette uforutsigbart, det kan av og til være vanskelig å forstå hva føreren skal gjøre, sier Solstad Steen.

Både i Frankrike og Sverige har det vært dødsulykker i forbindelse med bruk av elsparkesykkel.

I videoen under ser du hva som er tillatt og ulovlig når du kjører elsparkesykkel:

Også politiet var skeptiske i forkant av sparkesyklenes inntog i hovedstaden.

– Vi har enormt mange oppgaver å løse. Vi vet ikke helt hva vi skal få gjort. Vi uttalte i høringene at vi var skeptiske når det gjelder dette vi nå ser i praksis, altså ulykker og uhell, sier Grønli.

Det er ikke krav til hverken hjelm eller trafikkopplæring for å sette av gårde i 20 km/t på elektrisk sparkesykkel. Ei heller er det promillegrense. I lovverket er tohjulingen i samme kategori som en vanlig elsykkel.

Se reglene som gjelder og ikke gjelder for elsparkesykler i egen faktaboks.

Regler for elsparkesykler: Ikke forbud mot promillekjøring.

Ikke påbudt med hjelm.

Ikke forbud mot å ferdes på fortauet.

Ikke forbud mot å være to eller tre.

Ingen aldersgrense.

Ingen registreringsplikt eller forsikringskrav.

Små elektriske kjøretøy er definert som «sykkel», med og uten selvbalanserende teknologi. Dette gjelder større tohjulinger, mindre enhjulinger, ståbrett, elektrisk skateboard og elektrisk sparkesykkel.

Generelle regler som gjelder er veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og aktpågivent og trafikkreglene om sykling på fortau og gangvei. Det er kun tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående skal skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Sykkel kan ikke stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe. Kilde: Statens vegvesen/Lovdata Vis mer vg-expand-down

Alkokjøring bekymrer

Både trafikkpolitisjefen selv og hans korps ser mange alvorlige hendelser og nestenulykker.

– Jeg blir selv sneiet daglig og skvetter veldig. Dette gjelder også syklister, som er vel så skumle, sier sjefen for politikorpset.

– En av våre største bekymringer er når berusede mennesker hiver seg på elsparkesykler natt til lørdag og søndag, sier Grønli.

Det er ingen egen promillegrense for elsparkesykling.

I København ble 28 personer siktet for fyllekjøring i helgen, etter at politiet aksjonerte mot folk som bruker elektrisk sparkesykkel i påvirket tilstand.

– Får vi promillekontroller av elsparkesyklister i Oslo?

– Det kan vi nok få til.

Alvorlige lovbrudd på elsparkesykkel blir anmeldt på linje med andre trafikkforseelser, forteller Grønli.

Europa strammer inn

By etter by i Europa strammer nå inn reglene for elektriske sparkesykler.

– Hva er politiets forslag for å gjøre trafikken i sentrum tryggere for alle?

– Påbud om hjelm er vanskelig fordi dette er jo ofte impulshandling og de færreste går trolig med hjelm i vesken. Å tilby leie av hjelm er en god idé. Også elektronikk som automatisk setter ned effekten på elsparkesyklene innenfor et begrenset område høres veldig smart ut. Et tak på antall høres fornuftig ut, sier sjefen for trafikkorpset i Oslo, sier Grønli.

– Hva med aldersgrense? Noe av utfordringen er at mange av brukerne er uten trafikkopplæring og -forståelse?

– Det kan vurderes. Vi ser imidlertid også voksne folk også mangler både trafikkforståelse og respekt for trafikkreglene.

«EFFEKTIVT OG DRITKULT»: – Problemene rundt elsparkesykler er hausset opp med vel mye negative oppslag om dagen. Det er et dritkult og effektivt transportmiddel, som er enkelt å få tak i, sier Frp-politiker Bård Hoksrud. Her er han i forbindelse med at små elkjøretøy fikk nye regler. Foto: Terje Bringedal, VG

– Her bør politiet gjøre en kjapp jobb

Bård Hoksrud er det såkalte «Segway-vedtakets» far, etter at han som statssekretær i Samferdselsdepartementet kjempet frem lovligheten for blant annet elektriske tohjulinger i Norge.

De første årene var det aldersgrense på 16 år og promillegrense for kjøretøyene, før Hoksrud i 2017 fornøyd kuttet både alders- og promillegrensen for små elkjøretøy. Fra da ble elsparkesykkel regnet som sykkel.

– Hva tenker du om at politiet frykter dødsulykker?

– Hensikten er at det er smartest med mest mulig likt regelverk som er enkelt for alle å forholde seg til. Også sykkelulykker øker, men ingen snakker om forbud for sykler, bare at vi skal sykle mer, sier stortingsrepresentanten fra Frp.

– Men de som står oppå må bruke hodet sitt, sier han.

Hoksrud ber politiet ta grep om situasjonen.

– Det går an å stoppe folk og gi bøter, her bør politiet gjøre en jobb kjapt. Fra da vil mange flere skjerpe seg. Det ordet vil spre seg raskt, mener Hoksrud.

Inviterer aktørene til møte

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til VG at de ønsker å følge utviklingen tett, og at de ikke har noen ønsker om flere skader.

– Siden dette er nytt i Norge inviterer vi aktørene i Oslo til et møte over sommeren om hvordan vi best sammen kan imøtekomme utviklingen for elsparkesykler. Jeg oppfatter at aktørene utvikler seg stadig, for å sørge for at tilbudet skal fungere best mulig. Vi kommer ikke til å forby elsparkesykler, sier Ellingsen.

