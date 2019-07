NEGATIV: Sarah Helen Nassolo (t.v.) og Daniel Aleksander Stendhal Grahn (t.h.) synes et utendørs røykeforbud slik de har gjort i Sverige, blir en for stor inngripen i folks liv. Foto: Kyrre Lien / VG

Reagerer på svensk røykelov: – En problematisk vei

1. juli strammet Sverige ytterligere inn på deres røykelov med et forbud mot å røyke på offentlige steder utendørs. Det vekker reaksjoner her til lands.

– Jeg synes det er teit. Jeg forstår at folk ikke liker røyk, men at de skal dra det så langt, er en personlig angripelse, sier Sarah Helen Nassolo (26).

Hun sitter på uteserveringen til baren Uhørt i Oslo sammen med Daniel Aleksander Stendhal Grahn (25). De røyker begge to og er kritiske til en ny lov i Sverige som ikke tillater røyking utendørs.

– Jeg kan forstå det hvis det er snakk om offentlige steder som busstasjoner, men på en bar, på et utested som det her, er det jo ingen barn som blir påvirket av det, sier Stendhal Grahn før Nassolo skyter inn:

– Det er jo helt normalt at folk drikker og røyker på utesteder, hvorfor skal de ikke få lov til det?

Fra 1. juli ble det forbudt i Sverige å røyke utendørs på offentlige steder som uteserveringer, holdeplasser for offentlig transport og utenfor butikker.

Røykeforbudet omfatter all form for røyking, det vil si bruk av sigaretter, sigarer, vannpiper og e-sigaretter, og dersom du røyker på et offentlig sted, kan du risikere å bli bortvist eller i verste fall bøtelagt.

Målet til de svenske myndighetene er å bli et røykfritt land innen 2025.

I Norge ble det forbudt å røyke inne på serveringssteder i 2004. Ti år senere skulle inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner være røykfrie.

Men fortsatt er det tillatt på uteserveringer, og VG har gått en runde i Oslo for å høre hva innbyggerne synes om det svenske forbudet.

Her kan du ikke røyke i Sverige: Uteserveringer og alle typer serveringsområder.

Utendørs perronger og holdeplasser for offentlig transport.

Ved innganger der allmennheten har tilgang, for eksempel utenfor butikker.

På idrettsplasser.

På områder med aktiviteter for barn eller ungdom, for eksempel lekeplasser, barnehager og skolegårder.

Lokaler for sykehus, sykehjem og andre helsetjenester.

Kommuner kan også innføre lokale forbud. For eksempel har flere kommuner innført røykeforbud på offentlige strender. Her kan du fortsatt røyke: I hjemmet ditt, dersom det ikke er et midlertidig bosted.

I atskilte rom på restauranter, men mat og drikke skal ikke serveres eller medbringes i rommet.

I lokaler hvor det eksplisitt tillates å røyke. Kilder: SVT, riksdagen.se Vis mer vg-expand-down

SIGARETTER: Sverige har innført et forbud mot å røyke utendørs på offentlige steder. I Norge er det fortsatt tillatt å røyke på uteserveringer. Foto: Kyrre Lien / VG

Forsker: Ufarlig for de fleste

Rohnny Westad (47) er med hans egne ord «veldig betenkt» til den svenske røykeloven. Røykfri nyter han en kopp kaffe i bakgården til baren Bare Jazz.

– Jeg er for røykeforbudet som gjelder innendørs og som går ut over helsen til andre såkalt ufrivillige – som har tatt et valg om å ikke være i nærheten av røyk. Men jeg synes det er skummelt at vi gjør personlig helse til et offentlig anliggende, sier Westad.

Han viser samtidig forståelse for at astmatikere og allergikere kan føle et ubehag med røyk.

– Men såfremt det ikke påvises helseskade på andre, er vi inne på en problematisk vei dersom privatsfæren blir for mye regulert.

Tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet mener helseargumentene for å innføre utendørs røykeforbud er tynne.

– Eksponering over tid for passiv røyking inne kan medføre helseplager. For regulering utendørs kan man ikke påkalle helseargumentene i samme grad, sier han.

– Astmatikere og allergikere kan få akutte reaksjoner, men for de fleste av oss vil tobakksrøyk i utendørsluft ikke være spesielt farlig, sier Lund.

BETENKT: Rohnny Westad (47) røyker ikke selv, men sier det er skummelt når man gjør personlig helse til et offentlig anliggende og er skeptisk til den svenske røykeloven. Foto: Kyrre Lien / VG

– Klart det er plagsomt

Ved trikkestoppet utenfor Oslo tinghus sitter Lisbeth Kronkvist og venter. Hun sier hun aldri har røyket en sigarett i hele hennes liv og synes røyken kan være sjenerende på uteserveringer.

– Sitter det noen på nabobordet og det kommer røyk over til oss, så er det jo klart at det er plagsomt, sier Kronkvist og fortsetter:

– Jeg ser mange røyke på trikkestoppet her, men det reagerer jeg ikke på. Det synes jeg folk må få lov til. Men det hadde ikke gjort meg noe om det ble forbud på uterestauranter, det er jeg positiv til.

Norges Astma- og Allergiforbund har også flere medlemmer som opplever passiv røyking som et problem.

– Det er klart at det ikke skal bli en kriminalisering av røykere, det må vi være forsiktige med, mange sliter jo med å slutte. Men når du er på offentlige steder eksponerer du de rundt deg for røyk, og derfor mener vi det er positivt med en lov som kan motvirke dette, sier kommunikasjons- og markedssjef Hogne Skogesal.

POSITIV: Lisbeth Kronkvist lar seg ikke påvirke av folk som røyker på trikkestoppet. Hun synes imidlertid røyk på uterestauranter kan være sjenerende og kunne tenke seg et røykeforbud på uteserveringer i Norge. Foto: Kyrre Lien / VG

– Bare tull

Donard Jashari (24), som sitter på Cafè Provence og røyker en sigarett over en kopp kaffe, mener derimot at det svenske røykeforbudet er et for stort inngrep på folks privatliv.

– At jeg sitter her ute og ikke får lov til å røyke, det er bare tull. Da er det staten som prøver å kontrollere meg, sier Jashari med et smil og understreker at røyken påvirker hans liv, ikke andres.

– Men kan du forstå at folk rundt deg her kan synes det er plagsomt at du røyker?

– Ja, det kan jeg forstå. Men hadde du sagt ifra om at det var plagsomt, kunne jeg jo bare flyttet meg litt. Det er ikke noe verre enn det, vi er jo bare mennesker, det er lov å si ifra, sier Jashari.

Fakta om røykeloven i Norge: I Norge er det paragraf 25 i tobakksskadeloven som i dag regulerer hvor det er særskilte røykeforbud. Der heter det at: Lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal være røykfrie.

Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler.

Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal også være røykfrie.

Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder

Forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder Loven gir også noen unntak: Det er tillatt i beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem.

I særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem og på innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten til havs.

I inntil halvparten av overnattingsrom på hoteller og andre overnattingssteder. Vis mer vg-expand-down

En visjon om et tobakksfritt samfunn finnes også i Norge. Men av regjeringspartiene er det kun KrF som er positive til å innføre et utendørs røykeforbud slik de har gjort i Sverige.

For Rohnny Westad er det til syvende og sist et personlig ansvar som lander på røykerne.

– Vi må jo prøve å opptre på en måte hvor vi ikke påvirker omgivelsene negativt. Men når personlig helse blir et offentlig anliggende, hvor skal så grensen settes? Men igjen: Er det til sjenanse, så håper jeg røykerne kan ta det ansvaret.

Publisert: 10.07.19 kl. 08:59