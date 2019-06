NYTT VERV: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Her på et bilde fra mars i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Trond Giske fikk lederverv i Trondheim

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble mandag valgt til styreleder i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF). Etterpå trakk to styremedlemmer seg.







Giske ble valgt da benkeforslaget på sittende styreleder Tore Helgesen ble nedstemt, melder Adresseavisen. Stortingspolitikeren vant voteringen med 36 mot 29 stemmer.

– Dette er ikke et verv jeg har bedt om, så jeg er ganske avslappet, sier Giske til avisen.

– Ingenting med Giske å gjøre

Da det ble klart at Giske hadde vunnet avstemningen, trakk nestleder Marit Monsø Bosness seg. Samtidig gjorde Grethe Ramsland det klart at hun ikke ville stille til gjenvalg. To nye styremedlemmer skal velges på et representantskap senere.

– Det å sitte i styret i AØF har vært mye arbeid. Det har vært et prosjekt vi har drevet sammen i styret. Jeg mener at Tore Helgesen er den beste til å lede laget videre. Jeg kjenner at jeg ikke har motivasjon til å være med videre, sier Bosness til VG.

Hun sier at hun hadde bestemt seg i forkant at hun ville trekke seg dersom Helgesen ikke vant voteringen mandag.

– Det har ingenting med Giske å gjøre. Jeg mener at vi har en annen styreleder som har ledet godt. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal bytte ut noe som fungerer bra, slår hun fast.

AØF i Trondheim er en sammenslutning eid av 35 fagforeninger i Trøndelag og bydelslag av Ap i Trondheim. AØF eier Folkets Hus.

Ønsket å fullføre prosjekt

Ramsland forteller til VG at hun støttet benkeforslaget til Bosness om at Tore Helgesen skulle fortsette.

– Etter at valget var over trakk vi oss. Jeg trakk meg etter ledervalget fordi jeg ikke ville stille noe ultimatum til årsmøtet. Det var viktig for meg at det ikke var avgjørende for stemmene, sier styremedlemmet til VG.

Hun ønsket at Helgesen skulle fortsette fordi de har jobbet med et økonomisk prosjekt i styret som hun ønsket at han skulle få sluttført.

– Kunne man ikke sluttført prosjektet med Giske ved roret?

– Trond Giskes kompetanse kjenner jeg lite til, men jeg er godt kjent med Tore Helgesens kompetanse og måten han har ledet styret på de siste to årene. Så jeg kan ikke uttale med om Giske, sier Ramsland.

– Jeg ønsker Trond Giske lykke til og gratulerer ham med valget.

Giske trakk seg i fjor som Ap-nestleder som følge av flere varsler mot ham knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Ap konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Giske beklaget sin oppførsel, men framholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

Publisert: 17.06.19 kl. 20:45 Oppdatert: 17.06.19 kl. 21:16