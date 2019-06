OPPDAGET SMITTEN: Leder for samfunnsmedisin i Askøy kommune, Amy Bruvik Næass, avdelingsleder på Askøy legevakt og Fenring legesenter, Christine Bakke og avdelingsleder på drift vann og avløp, Otto Kaurin Nilsen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Slik identifiserte de vannskandalen på Askøy: – Ingen ante konturene av dette

ASKØY (VG) At personer kommer inn til legevakten med magesmerter og diaré er ikke uvanlig, men da pågangen økte og de ansatte sjekket pasientenes adresser gikk alarmen.







– Det var ingen som ante at det var konturene av dette, forteller Christine Bakke, avdelingsleder på Askøy legevakt og Fenring legesenter, til VG.

Ifølge Bakke begynte pasienter å oppsøke legevakten med diaré og magesmerter allerede tirsdag og onsdag for to uker siden, men ettersom plagene er ganske vanlige gikk ikke tankene umiddelbart til et smitteutbrudd.

Da stadig flere pasienter kom inn med akkurat de samme symptomene, ble de torsdag bedt om å følge ekstra godt med på dette.

– De første telefonene torsdag var alle fra pasienter med sterke magesmerter, oppkast og feber, og vi så et mer dramatisk sykdomsforløp enn det du ser med omgangssyke.

– Vi begynte å søke opp adressene, og så at det var konsentrert til et lite geografisk område. Det var fremdeles ikke mange tilfeller, men det var noe som skurret. Da gikk jeg til Miljørettet helsevern, forteller Bakke.

PÅ BESØK: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) kom mandag til Askøy for å få en redegjørelse av kommunen om smitteutbruddet. Her sammen med Askøy-ordfører Terje Mathiassen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Deretter ble vann og avløpsetaten varslet, og de ble raskt ganske sikre på at smittekilden var vann.

– Vi så via våre ledningskart at smitteutbruddet fulgte våre forsyningsområder, og det var med på å styrke teorien om at det var vannbåren smitte, forteller avdelingsleder for drift i vann og avløp, Otto Kaurin Nilsen, til VG.

Det første kokevarselet gikk ut til kundene i området der det var registrert flere syke personer klokken 18, før det ble sendt ut til hele forsyningsområdet tre kvarter senere.

– Da smalt det skikkelig. Det var da vi ble bekymret, sier Amy Bruvik Næass, leder for samfunnsmedisin i Askøy kommune, til VG.

– Loggen viser at etter at kokevarselet ble sendt ut så eksploderte det med telefoner. Vi hadde ingen idé om omfanget det skulle bli, forteller Bakke.

Under besøket til folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) forteller de ansatte på legevakten at mange av de som ringte etter at kokevarselet ble sendt ut var ganske redde, og at flere fortalte at de aldri hadde følt seg så syke før.

Personer med kraftige magesmerter, veldig høy feber og frostanfall veltet inn på legevakten, og fastlegene meldte om at det også var pågang der.

– Det tok helt av, og det var umulig å besvare alle telefonene. Vi kalte inn sykepleiere og lege umiddelbart, sier Bakke.

Gjennom pinsehelgen måtte bemanningen tredobles.

– Til vanlig håndterer vi rundt 80 henvendelser til legevaktsentralen, og tar inn rundt en tredjedel til konsultasjon. De tre første døgnene etter kokevarselet hadde vi 600 råd på telefon og tok inn 260 personer til konsultasjon. Dette er da henvendelser kun knyttet til smitteutbruddet, forteller Bakke.

Totalt anslås det at 2000 mennesker har blitt syke som følge av smitten i vannet. 71 personer endte også opp med å legges inn på Haukeland sykehus.

De forteller om svært utfordrende dager, og midt oppe i alt skulle også det ordinære legevakt-tilbudet ivaretas.

– Har dere noen beredskapsplan for slike tilfeller?

– Vi har en overordnet beredskapsplan, der forurensning av vann er et av tiltakskortene, forteller Bruvik Næss.

Blant annet sto nabokommunene parat til å hjelpe til dersom det ble behov, og det ble hentet inn ekstra utstyr fra andre steder, ettersom leveranser ikke var mulig i pinsen.

VANNVERKET: Kleppe vannverk i Askøy kommune. I ett av vannverkets fjellbasseng er det påvist E.coli. Foto: Fredrik Solstad, VG

Ettersom det nylig var tatt prøver av vannkilden, Kleppevannet, visste de ansatte i vann og avløp at forurensningen måtte ha skjedd etter at vannet var renset, og at et av de to høydebassengene i området var mulig kilde.

Det ene bassenget var nylig testet, mens det andre ikke hadde blitt testet på en god stund. Sistnevnte viste seg å være kilden.

– Hvorfor var det ikke tatt prøver av dette?

– Det har ikke vært rutinemessig inn til prøver. Det er en evaluering som må opp i ettertid. Vi har tatt prøver før vannet går inn i anlegget som har vært bra, men ikke tatt prøve rut av forsyningsområdet, sier Nilsen.

– Mener dere som jobber med dette at slike høydebasseng i fjell utgjør en risiko?

– Klart det. Det er jo ikke tette fjell, sier han.

Nilsen forteller at det i dag eksisterer fire slike høydebasseng på Askøy, hvoav to er i bruk. Planen er å utfase disse så snart det lar seg gjøre, forteller han.

Publisert: 17.06.19 kl. 15:10