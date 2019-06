OPPSØKTE HUSET: Den drapstiltalte 17-åringen fortalte i retten i dag at han oppsøkte Laura Iris Haugen etter skolen. Her jobber krimteknikere i huset hvor Laura Iris bodde. Foto: Trond Solberg

Drapstiltalt 17-åring ville drepe noen: – Livet var kjedelig

SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT (VG) I løpet av våren 2018 fikk gutten lyst til å drepe noen. Valget falt på Laura Iris Haugen (16). – Det virket interessant å gjøre, forklarte 17-åringen.

Nå nettopp







– Jeg skal prøve hvert fall, svarte den 17 år gamle gutten på spørsmål fra tingrettsdommer Ingulf Nordahl om han ønsket å forklare seg.

Tiltalte satt rett foran dommeren og to sakkyndige, som skal vurdere guttens psykiske helsetilstand. Gutten, med halvlangt hår og mørkeblå skjorte, svarte kort og presist på en rekke detaljerte spørsmål om det tragiske drapet.

Da han ikke fikk spørsmål, satt han stille, og fremsto rolig under forklaringen.

les også Nabo løp til for hjelpe Laura Iris (16): – Det kommer til å prege meg hele livet

Et sentralt spørsmål er om 17-åringen var utilregnelig da han drepte Laura Iris Haugen 31. oktober i fjor på Vinstra i Oppland. Han nektet derfor straffskyld da han fikk lest opp tiltalen for seg i dag.

– Jeg vil bli litt bedre kjent med deg. Jeg tror det er viktig i denne saken. Hvordan har du det, spurte tingrettsdommer Nordahl.

– Jeg har det ikke noe bra egentlig. Det er strengt. Jeg får ikke lov til sove med døren igjen, svarte 17-åringen.

STILTE SPØRSMÅL: Tingrettsdommer Ingulf Nordahl (midten) stilte en rekke spørsmål til 17-åringen. Her sitter også rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Belastende

Gutten har vært i varetekt i et ungdomsfengsel. Han har også fått behandling ved psykiatriske sykehus.

– Hva tenker du rundt behandlingen?

– Det er greit at jeg går på medisiner, men det blir litt mye iblant.

– Hvordan synes du det er å være her?

– Det er belastende. Spesielt på grunn av alle journalistene. Det er flere enn jeg ville hatt til stede.

BISTANDSADVOKAT: Nina Emilie Hjortdal er familiens bistandsadvokat. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ville drepe henne

17-åringen fortalte at han fikk det vanskelig på ungdomsskolen, at han ble ekskludert og mobbet. På et tidspunkt skal han ha spurt Laura Iris Haugen om hun ville bli sammen med ham, men han skal ha blitt avvist og skuffet.

les også Drapstiltalt 17-åring ringte på hjemme hos Laura Iris (16) med kniv

Våren 2018 fikk han lyst til å ta livet av noen.

– Hvorfor Iris, spurte dommer Nordahl.

– Jeg vet ikke. Hun var en person som jeg likte godt da. Jeg følte det var verdt å ta livet av henne. Jeg vet ikke, svarte tiltalte.

BEGRAVELSE: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Hvorfor skal du ta livet av noen du liker godt?

– Jeg vet ikke. Jeg får det ikke til å stemme overens.

– Hvorfor hadde du lyst til å gjøre det?

les også Retten om Vinstra-drapet: Fremstår forberedt og planlagt

– Jeg vet ikke. Livet var kjedelig, uinteressant.

Dommer Nordahl fortsatte å stille spørsmål hvorfor gutten akkurat drepte Iris, og prøvde å få en forståelse av «hans verden».

– Jeg vet ikke. Hun passet vel bra kanskje, føler jeg, sa gutten.

– Det virket interessant å gjøre.

AKTOR: Aktor Jo Christian Jordet og politibetjent Brede Holdbekken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Hun ble forskrekket

Tiltalte fortalte at han etter skolen gikk til Laura Iris’ hus.

– Jeg går vel rundt. Så ser jeg at hun kommer hjem. Så prøver jeg å få kontakt. Jeg banker på, ingen svarer, så jeg åpner døren og roper: «er det noen hjemme?» forklarte 17-åringen.

les også Vinstra-saken: Skal vise drapstiltaltes «voldtektsmanus» i retten

Han skal da ha fått svar fra Iris.

– Jeg tok vel tak i henne og sa hun skulle bli med meg ut, fortalte 17-åringen.

– Da ble hun forskrekket. Hun lurer på hva jeg driver med. Hun lurte på hva jeg skulle, sa 17-åringen, som skal ha utsatt jenta for vold også i husets inngangsparti.

FORSVARER: Nora Hallén forsvarer 17-åringen, som nekter straffskyld. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Husker ikke

17-åringen hevder at han ikke hadde noe plan da han hadde fått jenta ut av huset. På et tidspunkt ble han oppdaget av naboen, som kom løpende mot dem.

– Det var ikke noe artig, sa 17-åringen, som sier han tenkte at naboen kom til å stoppe ham.

Naboen, en mann i 50-årene, forklarte tidligere i dag at han forsøkte å rive gutten bort fra jenta. Han ble deretter stukket to ganger i beinet.

– Han kom mot meg. Han prøvde vel å ta fra meg kniven eller sånt. Så prøvde jeg å stikke han i foten. Da stakk han unna, forklarte 17-åringen.

Gutten er usikker på om han husker de fatale knivstikkene han påførte jenta. Han fortalte at det neste han husker er at han satt oppå henne.

– Hva tenkte du da, spurter dommeren.

– Jeg husker ikke helt hva jeg tenkte, svarte 17-åringen.

Publisert: 17.06.19 kl. 13:59