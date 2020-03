Mæland: Kan bli straffet med fengsel for karantene-brudd

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier det blir verre før det blir bedre og forteller VG tre om klare satsingsområder de neste ukene.

Ettersom justis- og beredskapsministeren er i karantene, kalte departementet inn til pressekonferanse på video søndag.

– Vi vil først og fremst oppfordre alle dere på hytta til å reise hjem, sier Mæland på pressekonferansen.

Mæland påpeker også at man kan straffes om man ikke forholder seg til karantenebestemmelsene.

– Gjør du ikke det, vil politiet fra i dag av ha myndighet til å håndheve karantenebestemmelsene, slik at du kan straffes med bøter eller fengsel hvis du bryter disse. Brudd på smittevernloven er alvorlig og det er derfor en prioritert oppgave for politiet, sier hun.

– En nasjonal krise

Alle nordmenn som er i utlandet skal få komme hjem, og EØS-borgere som har ankommet kan bli i Norge, og det samme gjelder alle med oppholdstillatelse, forteller Mæland.

– Det betyr og at hvis du bor på den svenske siden av grensen, men jobber på den norske siden, kan du fortsette med det fremover.

Hun legger til at UDI ikke vil utstede visum i flere enn helt spesielle tilfeller.

– Det er god dialog mellom norske myndigheter og flyselskapene om at viktige flyginger opprettholdes så langt som det er praktisk mulig, sånn at folk kommer seg trygt hjem, sier hun videre.

– Nå har vi fått en nasjonal krise, som spenner over alle sektorer og som påvirker oss, slik at Justis- og beredskapsdepartementet leder dette arbeidet i henhold til de vedtatte planer som vi følger.

Tre satsingsområder

– Hva er det viktigste for dere framover?

- For vår del er det alle viktigste å hindre smitte. Vi vet ikke hvem som er smittebærere og vi vet ikke hvem som blir smittet, sier Mæland til VG.

- Det andre er å opprettholde våre samfunnskritiske funksjoner.

- Det tredje er økonomi. Mange er redde for å miste jobb, inntekt og bolig. Dette må regjeringen jobbe med å møte, det gjør statsminister, finansminister, og næringsminister nå, sier Mæland.

Hytteforbudet

I et ekstraordinært statsråd søndag formiddag ble det fastsatt to forskrifter i anledning utbruddet av coronaviruset, opplyste Statsministerens kontor på sin hjemmeside tidligere søndag.

En av forskriftene handler om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen.

Den andre forskriften gjelder forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Det var helseminister Bent Høie som opplyste om den nye forskriften til NRK søndag formiddag.

– Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon. Det betyr at alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, sier helseministeren til statskanalen.

