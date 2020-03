FORNØYD: – Hvis vi skal gjøre en god jobb i situasjonen vi er i nå, er vi avhengige av at folk lytter til og følger våre råd og anbefalinger. Derfor er det viktig å måle om de ser informasjonen, om de opplever den som nyttig, og om de har tillit til oss, sier Linda Granlund i Helsedirektoratet om motivasjonen bak undersøkelsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Corona-undersøkelse: Alle sier de vet hva de skal gjøre

100 prosent av de spurte sier de vet hva de skal gjøre for å begrense smitte, ifølge en undersøkelse fra Helsedirektoratet.

Nå nettopp

– Man begynner jo alltid å lure når det er 100 prosent. Men nå vet så godt som alle hva man skal gjøre, sier fungerende assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund, til VG.

Hun er med andre ord svært fornøyd med de ferske svarene Helsedirektoratet fikk i befolkningsundersøkelsen med rundt 700 besvarelser, som har blitt gjort ukentlig siden 7. februar.

– Har nådd ut med budskapet

– Overordnet må jeg si at andelen som sier de har lest, forstått og gjør det vi oppfordrer til, har økt jevnt og trutt, og det er vi takknemlige for. Det er en stor dugnad hele landet gjør sammen, forklarer hun.

les også Familien Bøkko hardt rammet av coronaviruset: – Veldig ubehagelig

– Det er viktig at helsemyndighetene gir ut informasjon som er forståelig og som blir lest. Det er et hav av informasjon der ute, og mange folk der hjemme som vil lese det. De har sett informasjonen, og opplever den som nyttig og de skjønner hva de skal gjøre, sier Granlund.

Hun trekker frem at 96 prosent sier de vet de skal bli hjemme og ringe lege eller legevakt ved mistanke om smitte.

– Vi har nådd ut med budskapet om at du ikke skal møte opp hos legen om du føler deg syk.

Dette er de siste tallene for Norge:

1 av 3 bekymret

Det kommer også frem av undersøkelsen at én av tre bekymrer seg for å bli smittet, noe Granlund har forståelse for.

– Dette er en situasjon de færreste har vært i før. Men vi må bare oppfordre alle til å følge rådene, som å holde avstand, vaske hendene nøye og unngå for mye kontakt med andre. Men jeg skjønner bekymringen, det er mye usikkerhet rundt dette.

– Burde folk bekymre seg, eller er det unødvendig?

– I utgangspunktet skal ikke alle gå rundt og være bekymret. Det fordrer at befolkningen følger de generelle rådene vi har gitt om å holde avstand, vaske hender og unngå nærkontakt med for mange.

les også Coronasyke i Norge: Slik er det å være smittet

– Spørsmålet er for dårlig

Anne Spurkeland er ikke sikker på at alle de spurte egentlig vet nøyaktig hva man skal gjøre for å hindre spredning. Hun er professor i anatomi og forsker på molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo.

– Jeg tror det kan skjule seg uklarhet bak et slikt spørsmål. De spør ikke om personlig hygiene, og ikke hvor ofte de vasker hendene. De spør ikke om innholdet i det folk svarer på, sier hun, og legger til:

– Spørsmålet her er for dårlig. De burde kontrollert mer. For eksempel spør jeg ikke studentene bare om de kan anatomi.

Ber folk utdype

Anne Gretteberg Meyer, daglig leder Respons Analyse, presiserer til VG at undersøkelsen også inneholder et oppfølgingsspørsmål.

– For å avdekke hvorvidt de som sier de vet hva de skal gjøre faktisk vet hva de skal gjøre, følges det opp med et åpent kunnskapsspørsmål om hva de mener det er viktig å gjøre for å forhindre og forebygge smitte, sier hun.

Meyer sier at dette er vanlig metodikk for å avdekke hvorvidt deres egen oppfatning er i tråd med «fasiten».

– Det at de åpne svarene har utviklet seg i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, styrker oppfattelsen av at befolkningen vet hva de skal gjøre.

Publisert: 19.03.20 kl. 20:14

Les også

Mer om Coronaviruset Koronaviruset Dugnad Norge Helsedirektoratet

Fra andre aviser