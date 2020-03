Coronaviruset: Tre døde onsdag

Kommuneoverlegen i Asker bekrefter at en eldre coronasmittet person fra Asker er død. Det er det tredje corona-dødsfallet i Norge onsdag.

Kommuneoverlege i Asker Meera Prakash Grepp bekrefter at det er en eldre person bosatt i Asker som er død.

– Vi har i dag fått vite om det første dødsfallet i Asker på grunn av covid-19, sier hun.

Personen var innlagt på Bærum sykehus og døde onsdag. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde.

Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, uttrykker sin dypeste medfølelse.

– Mine varmeste tanker går i dag til de etterlatte, og jeg ønsker å uttrykke min kondolanse. Det er alltid trist for de nærmeste når et menneske dør. Denne hendelsen gjør inntrykk og preger oss alle sammen, fordi det også så tydelig understreker alvoret i den situasjonen vi nå befinner oss i, sier Conradi.

Ordføreren ønsker å benytte anledningen til å minne alle Askers innbyggere om hvilket ansvar hver enkelt har for å begrense smitte.

– Basert på erfaringer fra andre land som er rammet, er det dessverre sannsynlig at vi vil miste flere også her i Asker. For å redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. Alle må ta et ansvar. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; nå må vi alle være den beste utgaven oss selv.

Dødsfallet er det tredje knyttet til coronaviruset i løpet av ett døgn.

Natt til onsdag døde også en coronasmittet beboer ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm. Itillegg ble det bekreftet at en eldre pasient døde på en institusjon i Ringsaker kommune.

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, uttrykker sin medfølelse med de pårørende.

– Først og fremst går tankene til den nærmeste familien og de som er hardest berørt. Dette er virkelig en påminnelse for oss alle om hva slags situasjon vi står i, og hvor viktig det er at vi alle forholder oss til retningslinjene som blir gitt, sier Steen til VG.

Kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes bekrefter overfor Ringsaker Blad at personen har dødd på institusjonen.

Utover det kan hun ikke kommentere hvilken institusjon det er snakk om eller andre omstendigheter, ifølge Ringsaker Blad.

