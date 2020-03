Full drosjekrise etter coronatiltakene: Permitterer ansatte og selger biler

Drosjeeier Jan Erik Gundersen måtte fredag permittere alle sine ansatte, og har nå lagt ut taxien for salg. Coronatiltakene treffer taxinæringen hardt.

– Han er et eksempel på en selvstendig næringsdrivende som har et svakt sikkerhetsnett, sier Jonas Gahr Støre til VG mandag kveld.

Han har nettopp sittet på med drosjeeier Jan Erik Gundersen i Asker og Bærum Taxi opp til NRK på Marienlyst for å delta på Dagsnytt 18, en av taxisjåførens få turer denne mandagen.

BEKYMRET FOR TAXIENE: Jonas Gahr Støre, her på vei inn i en drosje ved Vadsø Lufthavn i januar, håper å redde taxibransjen ved å utsette frislippet av taxiløyver. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg har hatt en veldig stille dag i dag, som de fleste andre i drosjebransjen. Vi har ingenting å gjøre, og fullt av regninger som skal betales. Det er en bekymret hverdag, sier han.

Han avslører at han allerede fredag permitterte alle sine ansatte, etter deres eget ønske, og at han nå har lagt ut en av sine to taxier ut til salg.

– Jeg får bare lov til å kjøre med én, og da har jeg en bil jeg ikke kan tjene penger på, så da må jeg kvitte meg med den, sier han.

I regjeringens krisepakke mandag kom det tiltak som var ment for å hjelpe drosjeeiere, blant annet redusert moms med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år. I tillegg hjelper den nye dagpengeordningen for selvstendig næringsdrivende, selv om det kun gjelder fra dag 17 uten inntekt.

– Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mandag.

LEDIGE DROSJER: Drosjene med slukket lys på taket har blitt færre og færre den siste uken. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Taxiforbundet skriver dog på sin egen hjemmeside at de også ønsker at regjeringen skal revurdere det såkalte «frislippet» 1. juli, som betyr at hvem som helst kan få løyve, og at taxiene i realiteten ikke har kjøreplikt døgnet rundt som i dag.

– Det er ikke mange nok folk i Oslo til at flere kan leve av dette. Det går knapt med de som er sysselsatt i dag. Jeg kan ikke se at det norske samfunnet er tjent med å frislippe løyvene, sier Gundersen.

Det er Jonas Gahr Støre enig i.

– Vi i Arbeiderpartiet var mot frislipp i første omgang. Det er ikke gjennomført ennå, så dette er en god anledning til å si at det kan vi vente med. Det kan hende denne situasjonen blir bedre mot sommeren, men det kan også ikke bli bedre, så det burde vi utsette, mener Ap-lederen.

Både Vedum, Støre, Mudassar Kapur (H), Siv Jensen (Frp) og Olaf Thommassen (leder i SMB) var med i mandagens Dagsnytt 18-diskusjon om krisetiltakene for små og mellomstore bedrifter, og selvstendig næringsdrivende.

– Norge har økonomi til å gjøre disse tiltakene. Virus kommer, og virus går, og når viruset er over skal vi ha i gang drosjene, vi skal ha i gang frisørene. Vi kan ikke ligge med brukket rygg, og det har vi gjort et bidrag til i dag, sa Støre om mandagens krisepakke på Dagsnytt 18.

Publisert: 16.03.20 kl. 23:11

