TESTET: Kristin Clemet (til høyre) ble onsdag ettermiddag testet for Corona-viruset, etter å ha kjent på symptomer noen dager. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Clemet slo corona-alarm etter uformelt borgerlig pub-treff – ble selv testet i ettermiddag

Etter at både Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter og Frps stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen informerte om at de var smittet etter et uformelt borgerlig treff på en pub, slo arrangør Kristin Clemet corona-alarm.

For mindre enn 10 minutter siden

Flere av de rundt 50 personene som var til stede på puben «Dubliner» i Rådhusgata i Oslo sentrum forrige tirsdag, er blitt syke.

les også Ernas høyre hånd har fått påvist coronavirus

Sammenkomsten fant sted bare to dager før regjeringen varslet de mest drastiske vedtakene i Norge i fredstid sist torsdag, blant annet ble alle skoler i Norge stengt.

– Jeg sendte ut en beskjed til alle som hadde vært der om at det var folk på samlingen som har fått bekreftet at de er smittet, sier Clemet til VG.

Hun opplyser at hun onsdag ettermiddag selv ble testet for corona fordi hun har hatt symptomer, men ønsker ikke å gi noe intervju om saken.

SLO ALARM: Civita-leder Kristin Clemet sendte ut dette brevet til samtlige som deltok på møtet på puben «Dubliner».

Det samme har en annen deltager, Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen, gjort.

– Jeg har testet meg i dag, og får svar innen to dager, sa Steffensen til VG i ettermiddag. Testen ble tatt i Klepp i Rogaland.

– Jeg kjente på symptomer siden rett etter at jeg kom hjem tirsdag kveld. Etter at jeg fikk vite at Rune Alstadsæter var smittet, tok jeg en vurdering og dro hjem til Rogaland, der jeg har hatt karantene siden. Gjennom helgen har jeg følt meg dårlig. Jeg har ikke peiling på om jeg er smittet. Jeg har ikke hatt feber, men har hatt vondt i hodet, muskelsmerter, snue og hoste, sier Steffensen.

– Også min datter har hatt feber i helgen. Min samboer har også hatt symptomer. Vi har alle vært forkjølet og hatt influensa litt på og av i vinter, så det har vært uklart om dette er noe nytt, legger han til.

les også Torbjørn Røe Isaksen er corona-smittet – var på regjeringsmøte mandag

Lederen for tankesmien Civita, tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet, står bak det uformelle nettverket «Jeppe», et sosialt møtested for personer som tilhører Høyre, Venstre, KrF og Frp – som brenner for borgerlig samling.

Temaet for kvelden var hva som ville skje med det borgerlige samarbeidet nå som Frp har trukket seg fra regjeringen.

Som innledere var Erna Solbergs pressetalsmann Alstadsæter og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads statssekretær, Julian Farner-Calvert. Calvert er nå i karantene.

les også Frp-Åshild coronasmittet – merket muskelsmerter

VG har vært i kontakt med lederen i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Frps Erlend Wiborg.

– Jeg kan bekrefte at jeg er dårlig, men er ikke testet, sier Wiborg til VG.

En annen som er blitt dårlig, er Frps helsepolitiske rådgiver på Stortinget, Tonje Lavik.

– Jeg har kjent på en del symptomer, og skal testes i morgen torsdag. Min sjef er Åshild Bruun Gundersen, sier Lavik.

Også Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad var til stede.

– Jeg har ikke merket noe. Jeg befant meg i et hjørne av lokalet hvor jeg bare snakket med KrFs folk hele tiden. Og fra dem har jeg fått høre at ingen er blitt dårlige, sier Njåstad.

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde var også på «Dubliner» denne kvelden, og skriver i en sms til VG:

«Jeg har forstått at enkelte som var der har fått symptomer og to har fått påvist corona. Jeg føler meg helt fin. Jeg har ingen symptomer, men jeg har påført meg selv karantene til onsdag morgen for å være sikker. Jeg følger retningslinjene til helsemyndighetene».

Publisert: 18.03.20 kl. 20:50

Fra andre aviser